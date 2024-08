Telenovela finita: ‘Te ne vai in Liga’ | Ausilio si sbarazza dell’esubero

L’Inter non ha intenzione di puntarci, così Ausilio lo piazza immediatamente all’estero: dopo Italia e Francia, è pronto a volare in Spagna

Sta per concludersi la sessione di calciomercato estiva che apre la nuova stagione 2024/2025. Per tutti i club italiani terminerà il 30 agosto, pronti a concludere sia in entrata che in uscita le ultime trattative e dar via ad un anno di spettacolo.

Tra questi sorprende come non abbia completato la rosa l’Inter di Simone Inzaghi, chiamata a continuare e confermare il suo ciclo vincente di trofei in patria e migliorare il suo percorso in Europa, interrotto prematuramente la scorsa stagione agli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid.

L’obiettivo è creare una squadra sempre più competitiva ma che venga ringiovanita nel corso delle stagioni, così da garantire un futuro al club e accrescerne il valore, avvicinandosi sempre più alla cerchia delle migliori società al mondo e migliorare sia dal punto di vista economico che dei risultati.

La squadra attualmente a disposizione è stata nettamente migliorata. Sono stati esercitati i riscatti di Carlos Augusto e Davide Frattesi e acquistati a titolo definitivo Josep Martinez dal Genoa, Medhi Taremi dal Porto e Piotr Zielinski dal Napoli, ma mancano ancora gli ultimi dettagli da limare.

Dove intervenire

Su richiesta del mister c’è necessità di acquistare un altro centrale difensivo che sappia svolgere tutti e tre ruoli in una difesa a tre. Inzaghi vuole che ogni suo difensore sappia svolgere più ruoli, così da avere più soluzioni a disposizione durante la stagione, provando diversi schemi tattici.

Riguardo le cessioni, gli introiti generati da ques’ultime hanno registrato dati molto bassi. Solo 12 milioni di euro in totale ma la dirigenza conta di vendere negli ultimi giorni i vari esuberi rimasti, così da gravare meno sul bilancio che anno dopo anno sta cercando di smaltire il suo saldo negativo.

Accordo in Spagna

Tra questi c’è Martin Satriano, attaccante urugaiano del 2001 che piace molto al Betis Siviglia, squadra spagnola che milita in Liga. I verdebianchi sono molto attivi sul mercato italiano avendo già acquistato Natan dal Napoli e sembrerebbero intenzionati a chiudere nei prossimi giorni la trattativa per il nerazzurro.

L’Inter lo prelevò nel gennaio del 2020 dal Nacional, per poi promuoverlo in prima squadra l’anno successivo dove giocò 4 partite e girarlo in prestito in Francia, allo Stade Brestois, dove ne disputò 16 con 4 gol; dopo solo 6 mesi fece ritorno in Italia per poi approdare ad Empoli una stagione dove siglò 2 gol in 32 presenze e ritrasferirsi allo Brestois con 6 gol in 36 gare. Il club nerazzurro l’aveva già ceduto al Brest per 6 milioni di euro ma il calciatore rifiutò la destinazione. Ora su di lui c’è il forte interesse del Betis, dalla cui trattativa l’Inter conta di ricavare la stessa cifra.