Calciomercato Inter, è fatta per Palacios: dettagli e cifre

(Photo by ANSA, Interdipendenza.net)

L’Inter è ormai davvero vicina all’acquisto di Tomas Palacios. Il difensore argentino classe 2003 potrebbe essere il nuovo acquisto del mercato nerazzurro tra pochi giorni.

Ormai si contano solo le ore per capire quando la trattativa tra l’Inter e l’arrivo di Tomas Palacios possa concretizzarsi. L’accelerata probabilmentee decisiva è arrivato nell’incontro di ieri tra la dirigenza nerazzurra e la delegazione argentina (composta da dirigenti del Talleres e dell’Independiente Rivadavia), dove le parti si sono avvicinate e l’Inter ha fatto un altro passo avanti verso il tanto cercato colpo in difesa.

Calciomercato Inter, Palacios è in dirittura d’arrivo: ecco la cifra finale per il difensore classe 2003

Un meeting positivo e che ha portato ad esporsi anche il Presidente del Talleres (club proprietario del cartellino del giocatore), che ha dichiarato alla stampa. “Stiamo trattando la cessione del giocatore in Italia, anche se c’è una pista in Bundesliga“. Il riferimento è ovviamente all’avviatissimo affare con l’Inter, con il club nerazzurro che non teme la concorrenza tedesca del Lipsia e ha fiducia nel forte gradimento di Palacios nel vestire la maglia dell’Inter.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la fumata bianca sarebbe ormai prossima. Mancherebbero solo gli ultimi dettagli di natura tecnica per finalizzare tutti gli accordi tra l’Inter e il club argentino, e poi i Campioni d’Italia potranno andare in chiusura per Tomas Palacios, che arriverà all’Inter a titolo definitivo sulla base di 6,5 milioni di euro + bonus (alcuni facili e altri più difficili) che porteranno l’investimento totale ad 11 milioni di euro.