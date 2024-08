Calciomercato Inter, ufficiale la cessione di Satriano: i dettagli

In attesa che si possa finalizzare l’ultimo acquisto dell’estate con l’arrivo del difensore classe 2003 Tomas Palacios, il calciomercato dell’Inter si muove anche in uscita con il club nerazzurro che ha comunicato l’addio dell’attaccante Martin Satriano.

Domani sera i nerazzurri torneranno in campo contro il Lecce nel match valido per la seconda giornataa di campionato, ma intanto in casa Inter continuano le manovre di mercato ad una settimana esatta dalla fine della sessione estiva. Il club Campione d’Italia ufficializza la cessione di Satriano, attaccante classe 2001 rientrato in nerazzurro dopo il prestito nella scorsa stagione al Brest.

Calciomercato Inter, ufficiale la cessione di Satriano. Il centravanti passa al Lens: formula e dettagli

Fuori dal progetto tecnico della squadra di Simone Inzaghi, inizialmente Satriano sembrava destinato proprio al ritorno in via definitiva al Brest, destinazione però rifiutata dal ragazzo. Alla fine l’attaccante uruguaiano è comunque tornato in Ligue 1, accettando però la proposta del Lens che ha subito trovato l’accordo di cessione con l’Inter.

Martin Satriano è un nuovo giocatore del Lens sulla base di un’operazione in prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro in caso di salvezza della squadra francese. I nerazzurri manterranno anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Il comunicato

“FC Internazionale Milano comunica la cessione di Martín Adrián Satriano Costa al Racing Club de Lens. L’attaccante classe 2001 si trasferisce a titolo temporaneo con obbligo di riscatto“.