Accordo raggiunto, ma per il 50%: Marotta ha il suo difensore, manca l’ultimo sforzo

Inzaghi accontentato: la trattativa continua ad avanzare, mancano gli ultimi dettagli e l’Inter ufficializzerà il suo nuovo difensore

La partita di esordio dei Campioni d’Italia terminata sul punteggio di 2-2 ha creato già tante preoccupazioni. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genoa, troppi errori per quella che è stata la miglior difesa della scorsa stagione e 2 punti cestinati dall’Inter di Simone Inzaghi.

La prima rete è arrivata da Alessandro Vogliaccio, difensore rossoblù, poi doppietta di Marcus Thuram ritornato carico come una molla dagli Europei ed infine il pareggio dell’ex rossonero Junior Messias al 96′, trasformando in rete la ribattuta sul calcio di rigore parato da Yann Sommer.

La causa di entrambi i gol è stato il pupillo di Inzaghi e colui che è stato nominato il miglior calciatore del pre campionato: Yann Bisseck. Il giovane colosso tedesco ha perso la marcatura sul gol del vantaggio della squadra di Alberto Gilardino ed ha causato il rigore per tocco di mano negli ultimi secondi di partita, ottenendo un 4 in pagella.

La prossima gara si disputerà a San Siro contro il Lecce di Luca Gotti, voglioso di riscatto a causa della pesantissima sconfitta subita per 4-0 contro l’Atalanta di Gasperini. Una partita in cui non è ammesso ripetere l’ennesimo passo falso, perchè le concorrenti non aspettano e sono più agguerrite che mai.

Completare la squadra

Mancano pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato e Simone Inzaghi ha espressamente richiesto ai microfoni di Dazn che la squadra venga completata entro la data di chiusura. Gli acquisti di Josep Martinez, Medhi Taremi e Piotr Zielinski hanno dato qualità e quantità alla rosa, ma manca un ultimo tassello per ultimare il puzzle.

Serve un difensore centrale che sostituisca Alessandro Bastoni, preferibilmente di piede mancino e che sia in grado di ricoprire più ruoli nella difesa nerazzurra per garantire al mister più soluzioni da schierare e rendersi più imprevidibile agli avversari.

Accordo ad un passo

Il difensore prescelto è Tiago Tomàs Palacios, classe 2003 che milita in prestito nell’Indipendente Rivaldavia, che possiede il diritto di riscatto. La società proprietaria del suo cartellino è il Tallares che ha raggiunta un accordo con la società argentina sulla base dell’acquisto del 50% del suo cartellino, che permetterebbe al calciatore argentino di trasferirsi in Italia.

L’Inter adesso potrà trattare unicamente con il Tallares, il passo successivo è formalizzare l’offerta. A breve è previsto un incontro tra le parti in cui sarà presentata una proposta da 6.5 milioni di euro più bonus per ufficializzare la trattativa. Il calciatore preme per trasferirsi in Serie A, l’allenatore lo considera come già ceduto, quindi è questione di tempo prima che Palacios diventi un nuovo calciatore nerazzurro accontentando la richiesta di Inzaghi.