Bltiz di Marotta per l’attacco: ‘Vi porto il nuovo Leao’ | Superate Barca, Bayern e Juve

Marotta ha superato la concorrenza di tutte le big europee: ha nelle mani uno dei giovani più talentuosi del panorama mondiale

Nonostante la buona prestazione, il pareggio per 2-2 contro il Genoa ha preoccupato l’Inter. La squadra nerazzurra non è pronta secondo la dirigenza e l’allenatore Simone Inzaghi: c’è urgenza di intervenire sul mercato prima che chiuda il 30 agosto.

Quella disputata allo Stadio Luigi Ferraris è stata una partita che poteva essere controllata in tranquillità dai nerazzurri, ma che si sono lasciati scappare a causa di due errori individuali con la beffa clamorosa al 96′ su calcio di rigore, trasformato su ribattuta da Junior Messias dopo l’errore dal dischetto.

Bramosa di 3 punti, dopo un mezzo passo falso ed il quinto pareggio consecutivo contro una squadra ligure, 3 con la Sampdoria e 2 con il Genoa, il Biscione andrà a caccia della prima vittoria stagionale contro il Lecce il 24 agosto alle 20:45, reduce dall’aver subito un poker contro l’Atalanta di Gasperini.

Inzaghi dovrà valutare bene chi inserire all’interno del rettangolo verde per non sbagliare la seconda partita consecutiva, soprattutto se le concorrenti sono così agguerrite come la Juventus di Thiago Motta che ha regalata calcio spettacolo alla prima partita contro il Como di Fabregas.

Strategia di mercato

Da qui alla fine del calciomercato il piano di Oaktree, nuova proprietà del club a partire a fine maggio, è stato molto chiaro. Vanno colte le occasioni che capitano in entrata e limitare manovre stravolgenti in uscita a meno che non riguardino esuberi.

Lo scheletro della rosa che ha conquistata la seconda stella nell’ultima stagione non deve variare, così come il gioco proposto da Inzaghi. I rinnovi dei top testimoniano, con l’obiettivo di migliorare, se possibile, solamente l’organico nella sua totalità.

Futura stella

Con Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Medhi Taremi confermati, l’Inter vorrebbe liberarsi di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, pur sapendo che non sarà semplice. Il quarto attaccante su cui vorrebbe puntare è Agon Rexhaj, talento 17enne del Basilea, sul quale ci sono gli occhi dei migliori top club europei.

In pole Juventus, Barcellona e Bayern Monaco, tre squadre di un’importanza tale da far intendere la classe dello svizzero, ma l’Inter sta cercando di giocare di anticipo per strapparlo alle concorrenti, contattando l’agente e intavolando la trattativa. In patria viene definito il nuovo Rafael Leao per la sua velocità e la sua grande progressione negli spazi aperti, ma viene considerato più freddo sotto porta. Non è ancora chiaro quale sarà la squadra del suo futuro ma è certo che sarà più roseo che mai.