Inter, la probabile formazione per il Lecce: un cambio per Inzaghi

I nerazzurri sono al lavoro per preparare il match contro il Lecce, in programma domani sera alle 20:45 a San Siro e valido per la seconda giornata di campionato.

Quasi tutto pronto per la seconda giornata di campionato, che vedrà l’Inter tornare al Meazza per ospitare il Lecce. L’amaro 2-2 contro il Genoa nella prima giornata ha lasciato un po’ di rancore in casa nerazzurra, con la formazione di Mister Inzaghi che vorrà immediatamente cogliere il primo successo stagionale davanti al proprio pubblico, che come sempre ha risposto alla grandissima in termini di presenze e con un San Siro che sarà esaurito.

Importantissimo andare a fare risultato contro la formazione allenata da Luca Gotti (che all’esordio ha perso 4-0 contro l’Atalanta), e per domani Simone Inzaghi può avere ampia scelta negli uomini da schierare. Restano non a disposizione i soli Tajon Buchanan (il laterale canadese rientrerà solo a fine novembre) e Stefan de Vrij, che deve ancora risolvere il risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.

Tutti arruolabile il resto della rosa, dove c’è grande attesa soprattutto per Piotr Zielinski. Il polacco ha pienamente recuperato dal fastidio muscolare del precampionato e scalpita per esordire in nerazzurro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mister Inzaghi non dovrebbe operare troppe modifiche rispetto all’11 di partenza visto a Marassi contro il Genoa, e confermare quasi in toto la formazione iniziale.

La probabile formazione dell’Inter

Sarà ovviamente il solito 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa c’è l’unico vero dubbio. Benjamin Pavard è al momento in vantaggio su Yann Bisseck per il posto da titolare sul centro destra della difesa, con il reparto che sarà completato da Acerbi e Bastoni. Nulla di nuovo nella linea di centrocampo con Darmian favorito su Dumfries a destra, mediana con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan e a sinistra Dimarco. In attacco verrà confermata la ThuLa dal primo minuto con Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

INTER (3–5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez.