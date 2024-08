Infortuni Inter, Lautaro KO: il Toro a rischio per il Lecce

Brutte notizie in casa Inter sul fronte infortuni. I nerazzurri stanno preparando la sfida in programma domani sera contro il Lecce a San Siro, e valida per la seconda giornata di campionato e alla vigilia del match rischiano di perdere il Capitano Lautaro Martinez.

Dopo il pareggio a Marassi contro il Genoa, l’Inter cerca la prima vittoria della stagione contro il Lecce nella prima stagionale a San Siro. Gli uomini di Inzaghi vogliono subito riscattarsi e prendersi i primi tre punti in Serie A, ma a 24 ore dalla sfida contro i pugliesi, l’Inter deve fare i conti con l’infortunio di Lautaro Martinez.

Infortuni Inter, problema per Lautaro. Il Toro a forte rischio per il Lecce. Ora Taremi scalpita

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l‘attaccante dell’Inter avrebbe accusato un risentimento muscolare agli adduttori nella rifinitura odierna svolta dalla squadra a San Siro. Il fastidio non sembra troppo serio e non sta destando preoccupazione, ma sicuramente un intoppo che allontana Lautaro dalla partita di domani sera contro il Lecce.

Domani sarà valutazione dello staff medico e di Mister Inzaghi capire se avere o meno a disposizione il centravanti classe 1997, che potrebbe recuperare in extremis per la panchina. Un ipotesi comunque difficile e che l’Inter non vorrà correre per non rischiare di compromettere e far peggiorare l’infortunio.

Lautaro stop, c’è Taremi. Quando può tornare in campo

Con il fermo di Lautaro in vista del match di domani, aumentano considerevolmente le chance di vedere Mehdi Taremi dal primo minuto a fianco di Marcus Thuram in atacco, con la punta iraniania già considerato come un possibile outsider alla titolarità.

L’obiettivo dell’Inter è recuperare Lautaro Martinez (che va ricordato non ha potuto svolgere la preparazione estiva col resto dei compagni a causa del rientro tardivo dopo la Copa America) per la gara in programma venerdì 30 agosto contro l’Atalanta a San Siro, e valida per la terza giornata.