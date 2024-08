Manna corre ai riparti: 50 milioni per la doppia operazione | Due stelle della Premier

Dopo la figuraccia in campionato, il Napoli è pronto a rilanciarsi: pronti 50 milioni per completare la rosa partenopea

È vero che la squadra non è completa, ma mai si ipotizzava che l’esordio di Antonio Conte sulla panchina del Napoli fosse uno dei peggiori della sua carriera. Il mister leccese è rimasto incredulo della prestazione dei suoi a Verona, schiantati 3-0 dalla squadra di Paolo Zanetti.

David Neres è atterrato a Fiumicino ed è pronto ad essere un nuovo calciatore azzurro ma la realtà è che la squadra partenopea ha un disperato bisogno di una punta. Con Victor Osimhen fuori dai giochi per trattative di mercato in corso, al Napoli manca un riferimento in attacco.

Una sconfitta arrivata nel secondo tempo con gol al 50‘ di Livramento e doppietta di Mosquera al 75‘ e al 94‘ che fa malissimo, indice di una rosa non ancora all’altezza dei suoi obiettivi e che dimostra ancora troppi limiti, non semplicissimi da superare.

Come sostenne il mister durante il pre campionato estivo, c’è tanto su cui lavorare per uscire da questo incubo che va avanti da settembre dello scorso anno e per farlo c’è bisogno di rivoluzionare la rosa, ma quanto prima perchè mancano pochissimi giorni alla chiusura del mercato.

Calciomercato estivo

Ad oggi il Napoli ha accolto Alessandro Buongiorno dal Torino per circa 35 milioni di euro, Rafa Marin per 12 milioni dal Real Madrid, David Neres per 28 milioni totali dal Benfica eLeonardo Spinazzola a titolo gratuito dalla Roma, ma non bastano per una rosa che va modificata da cima a fondo.

C’è ancora tanto da fare: serve acquistare un altro centrale difensivo, un esterno destro che riesca a ricoprire tutta la fascia dato che Di Lorenzo è stato scalato nei tre davanti Meret, nuovi sostituti a centrocampo dati i tanti addii e una punta che completi il tridente insieme al brasiliano e al georgiano.

È il momento di agire

In attacco l’unica soluzione è Romelu Lukaku. Il suo cartellino si aggira sui 35 milioni di euro, cifra che il Napoli è disposta a spendere per portare il calciatore adatto al nuovo modulo e che ha disputato le sue miglior stagioni in carriera proprio con Antonio Conte.

A centrocampo si tratta per due calciatori della Premier League, ossia Billy Gilmour del Brighton e Scott McTominay del Manchester United con Giovanni Manna, nuovo ds del club proveniente dalla Juventus che è volato in Inghilterra qualche giorno fa per intavolare le trattative. Attualmente c’è distanza tra le parti ma il Napoli è pronto ad investire per effettuare un salto di qualità urgente prima che chiuda la sessione di calciomercato estiva il 30 agosto.