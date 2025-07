Alonso non mi considera, col Real ho chiuso | Rodrygo sbarca in Serie A: ha già dato l’ok per la destinazione

L’attaccante brasiliano mai così vicino all’addio al Real. Ma l’opzione Serie A non se l’aspettava praticamente nessuno.

Dopo sette anni passati con i Blancos, l’avventura di Rodrygo sembra essere arrivata al capolinea.

L’esterno offensivo brasiliano non rientra nei piani di Xabi Alonso, nuovo tecnico del club spagnolo appena subentrato a Carlo Ancelotti e tutto fa pensare che una separazione sia imminente.

La rottura sembra infatti essere arrivata proprio nelle ultime settimane, con il 24enne che avrebbe dato mandato al suo entourage di trovare una soluzione diversa, anche fuori dalla Spagna.

Ma proprio in queste ore è emerso un clamoroso scenario che vede la possibilità di un approdo del giovane talento proprio in Italia.

Solo panchina? Allora è addio

È stato senza dubbio un Mondiale per Club da dimenticare quello appena concluso per Rodrygo. L’attaccante brasiliano è rimasto in panchina nella sfida decisiva contro il Paris Saint Germain, poi vinta dai francesi. Una decisione, quella del nuovo tecnico spagnolo, il quale ha fatto capire fin da subito quale sarà la sua gestione e chi gli elementi che reputa non indispensabili.

Proprio in questi giorni c’è stato un incontro a Madrid tra il calciatore e i suoi agenti per valutare le prossime mosse e il suo futuro, sempre più lontano dalla capitale spagnola. La società di Florentino Perez è disposta a trattare la cessione del talento brasiliano, che comunque ha un contratto in scadenza al 2028. Tempi lunghi – lunghissimi per un separato in casa – che non aiutano nemmeno nella riduzione del prezzo del cartellino, soprattutto dal punto di vista del bilancio. Ma potrebbe esserci un’opzione Serie A che in pochi avevano preso in considerazione.

Il club di Serie A in prima fila

Se davvero Rodrygo dovesse andare via dal Real – tutto fa pensare che sarà proprio così – non sarà affatto un’impresa per il suo entourage cercare dei club interessati ad averlo in rosa. In queste ore si è parlato molto di un possibile tentativo del Manchester United o del Liverpool, ma sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus. Igor Tudor ha fatto capire che avere in squadra un giocatore veloce, tecnico e capace di saltare l’uomo è troppo importante – ecco perché il ripensamento su Conceicao e il tentativo di riscattare il suo cartellino – e potrebbe spingere Comolli a fare un tentativo per il brasiliano.

La duttilità di Rodrygo lo renderebbe particolarmente adatto alle idee di calcio dell’allenatore croato, ma la possibilità di averlo a Torino sono davvero basse. Acquistarlo a titolo definitivo è escluso: il Real lo valuta non meno di 90 milioni di euro. L’unica possibilità è tentare il prestito secco, ma la Vecchia Signora dovrebbe mettere a bilancio uno stipendio, di circa 12,5 milioni di euro, che attualmente non può permettersi. Cifre impossibili, quindi, che costringono i tifosi bianconeri ad essere realisti e a considerare quella di Rodrygo un’ipotesi affascinante, che resterà però tale.