Offerta impossibile da rifiutare, Comolli ha preso il nuovo difensore | ULTIM’ORA JUVENTUS: scelto l’erede di Gatti

Comolli sta iniziando a costruire la Juventus del futuro: il club ha ufficializzato un nuovo acquisto in difesa

La Juventus ha finalmente delineato e concluso la sua nuova dirigenza. L’ultima persona a far parte del team è stata François Modesto, ex difensore francese, che è ufficialmente divenuto il nuovo direttore tecnico della società Vecchia Signora.

È stato presentato da Daniel Comolli, nuovo dirigente sportivo del club, che ha ridisegnato l’intero organigramma con un unico obiettivo in mente: lavorare insieme per riportare la Vecchia Signora ai vertici del calcio italiano e mondiale.

Una volta definiti i piani alti, bisogna passare a chi realmente scende in campo. Al di fuori dei suoi confini, nell’area tecnica, è stato confermato Igor Tudor. È stato dunque deciso che anche la prossima annata si punterà su di lui e che c’è dunque fiducia totale nei suoi confronti.

Non si può dire lo stesso per i calciatori che indossano la maglia bianconera. È di fatti in programma una rivoluzione che coinvolgerà ogni reparto, in particolare quello difensivo, che richiede maggiore attenzione e cambiamenti da effettuare.

Cambiamenti in programma

Lo si è visto nella stagione recentemente terminata, in cui uno problemi più difficili da affrontare è stato proprio la mancanza dei difensori. È stata dunque emergenza continua, che non è stata tamponata dagli acquisti effettuati nel calciomercato invernale.

Il primo rinforzo sarà sicuramente Gleison Bremer, che tornerà dal terribile infortunio subito in Champions League. Nel mentre il club sta cercando chi lo affiancherà, dato che Federico Gatti non sembra aver convinto l’allenatore croato nel concedergli l’assoluta titolarità.

Nuovo acquisto

Sono tanti i nomi presenti sul taccuino e con i quali la Juventus sta trattando, tra cui Chabot e Laporte. Nei prossimi giorni verrà svelato su chi affonderà il colpo, nel frattempo la società bianconera continua a investire sul futuro e sulla Next Gen, con l’obiettivo di promuoverli in prima squadra tra qualche anno.

Ha infatti ufficializzata l’acquisto di Mattia Brugarello, di ruolo difensore centrale, prelevato dal Teramo dopo una straordinaria stagione in Serie D. Il classe 2005 era seguito da svariati club, ma l’insistenza dei bianconeri l’ha convinto ad approdare a Torino. Un enorme salto di qualità per il 19enne, che va a confrontarsi in una realtà ancor più competitiva. Un ottimo test a cui verrà sottoposto, così da capire di che pasta è fatto e se sarà pronto per giocare in Serie A e nei migliori palcoscenici internazionali.