Ma quale Arabia, dalla Serie A non mi muovo | Nico Gonzalez lascia la Juventus: sarà ancora Champions

L’attaccante argentino è considerato in uscita dalla Juventus, ma potrebbe restare in Serie A anche l’anno prossimo.

Sembra essere già finito, dopo appena un anno, il matrimonio tra Nico Gonzalez e la Juventus.

L’esterno offensivo argentino ha ampiamente deluso tutte le aspettative e, insieme a Koopmeiners e Douglas Luiz, rappresenta il fallimento delle operazioni di mercato guidate da Giuntoli.

L’ultima possibilità per il 27enne nato a Belén de Escobar sembra essere stato il Mondiale per Club. Adesso, però, il nuovo dirigente Comolli sembra aver deciso che per lui non c’è spazio in maglia bianconera.

Tra le tante ipotesi che spiccano, in questi ultimi giorni, ne spunta fuori un’altra. Quale? Quella di una possibile permanenza in Serie A. Non è detto che possa andar via dall’Italia, perché il campionato italiano potrebbe essere la sua casa ancora per molto tempo.

Niente Arabia Saudita

Nelle ultime ore si erano fatte molto vive le voci di un interessamento dell’Al-Ahli SFC, squadra che milita nel campionato saudita e che non avrebbe problemi ad acquistare il cartellino del giocatore soddisfacendo le richieste del club bianconero. L’entourage dell’attaccante argentino avrebbe infatti avuto il via libera dalla stessa società torinese per dare inizio alle ricerche di un nuovo club, ma la Saudi League non sembra attualmente essere una destinazione scontata.

Si perché Gonzalez avrebbe degli estimatori anche in Italia, tra cui l’Atalanta. La squadra bergamasca sta ricominciando dopo l’addio di Gian Piero Gasperini e vuole rifarsi il look per iniziare la nuova stagione e avviare un nuovo ciclo. Ecco quindi che Nico Gonzalez potrebbe essere una scelta attraente per un club che ha più volte dimostrato di riuscire a tirar fuori il meglio da moltissimi calciatori.

Opzione Serie A

Una soluzione, quella del ventisettenne argentino, che sarebbe percorribile soprattutto nel caso di una cessione di Lookman, sempre più probabile. Difficile infatti che l’attaccante nigeriano possa restare a Bergamo anche quest’anno e alla fine le sirene spagnole e inglesi – rispettivamente di Atletico Madrid ed Arsenal – potrebbero portarlo all’estero.

In quel caso la famiglia Percassi avrebbe già l’opzione pronta, puntando su Nico Gonzalez che potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Un ottimo affare per un club che gioverebbe della plusvalenza derivante dalla cessione di Lookman e che avrebbe quindi la possibilità di fare ulteriori investimenti. Al momento si tratta solo di ipotesi, ma non è detto che qualcosa non possa sbloccarsi già nei prossimi giorni.