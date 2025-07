Juventus non temere, il sostituto di Vlahovic è stato già bloccato | I tifosi lo conoscono molto bene: risolto il problema gol

Calciomercato Juventus, passi in avanti per il sostituto di Dusan Vlahovic: i tifosi lo conoscono e sono già pazzi di lui

Ancora pochi giorni di vacanza per la Juventus di Igor Tudor che riprenderà gli allenamenti questa settimana. Precisamente giovedì 24 luglio presso il centro sportivo “JTC Continassa” con il primo raduno e le prime sedute di allenamento.

Successivamente sarà la volta della Germania dove i bianconeri si ritroveranno in quel di Herzogenaurach. La speranza, però, è quella di risolvere (una volta e per tutte) il problema legato all’addio di Dusan Vlahovic.

Non è affatto un mistero che la società stia facendo il possibile per liberarsi dell’attaccante serbo. Soprattutto liberarsi del suo ricco ed importante ingaggio dal valore di 12 milioni di euro netti a stagione. Decisamente troppi per le casse della “Vecchia Signora”.

Nel caso in cui la situazione non dovesse migliorare il calciatore, il prossimo anno, andrà in scadenza e si libererà a parametro zero. Una cosa che il club non vuole dopo aver sborsato oltre 80 milioni per rilevare il cartellino dalla Fiorentina. Si lavora, infatti, per il sostituto.

Calciomercato Juventus, passi in avanti per il sostituto di Vlahovic

L’arrivo di Jonathan David di certo è considerato un grande colpo per i tifosi, ma il nazionale canadese da solo non basta. L’obiettivo è trovare un altro attaccante che continuare a fare bene in zona offensiva. L’obiettivo è quello di superare gli 87 gol della passata stagione (ovviamente considerando tutte le competizioni ufficiali). Per farlo si potrebbe andare a bussare alla porta del Manchester United dove ci sono diversi calciatori in uscita. Tra questi Rasmus Hojlund.

Si tratterebbe di un ritorno in Italia per il centravanti danese dopo aver militato (anche se per solo una stagione) con la maglia dell’Atalanta. Dopo aver fatto vedere buone cose con i nerazzurri i “Red Devils” decisero di spendere quasi 80 milioni. Un investimento che, a dire il vero, non ha portato molti frutti. Quella del club inglese voleva essere una risposta ai cugini del City che presero un anno prima (nel 2022) un certo Erling Haaland. Ora Hojlund sembrerebbe essere in uscita e pronto per un ritorno in Serie A.

Calciomercato Juventus, un altro attaccante a tutti i costi: le ultime

Quello di Hojlund, a dire il vero, è un nome che piace tantissimo alla dirigenza. Già da un bel po’ di tempo. Le intenzioni dello United sono chiare: cederlo sì, ma comunque cercando di ricavare una importante somma. Ovviamente inferiore rispetto a quella utilizzata per portarlo in Premier League.

La richiesta si aggirerebbe attorno ai 35 milioni di euro. Un calo non indifferente. La Juventus potrebbe seriamente pensarci. Anche se i bianconeri non sarebbero l’unica squadra a provarci. Sul classe 2003, infatti, potrebbe fiondarsi anche il Milan che è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez.