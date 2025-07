Sinner, il successo di Wimbledon non basta | “SECONDO POSTO”: scossone in classifica

La vittoria del torneo più prestigioso del tennis non basta: Sinner è clamorosamente al secondo posto nel tabellone

Jannik Sinner ha scritto nuovamente la storia del tennis italiano e mondiale. The Fox, così soprannominato per i suoi colori, ha vinto il suo quarto Slam e l’ha fatto nel campo più importante di tutti, il sobborgo londinese in cui si disputa Wimbledon.

È il torneo più antico della storia di questo sport e conseguentemente vincerlo è il sogno di qualunque atleta. L’aveva ribadito anche lui che fosse il suo desiderio in una intervista di qualche anno fa, adesso esaudito e diventato realtà.

Ciò che è ancora più sorprendente è come sia arrivato. Ha battuto in finale il suo più grande rivale, Carlos Alcaraz, accorciando il gap degli Slam vinti, e con una netta vittoria in un match straordinario di 3 set a 1 con il punteggio di 4-6/6-4/6-4/6-4.

Era dunque andato in svantaggio all’inizio della gara, facendo preoccupare tutti i suoi tifosi. Ed invece ha risposto da campione assoluto, rimanendo concentrato al massimo e ribaltando immediatamente il risultato sul manto erboso più spettacolare di sempre.

Pericolo ricaduta

Vincere questo trofeo era doveroso. Non solo per aggiornare la sua bacheca personale ma per non cadere in un loop mentale dal quale sarebbe stato complicatissimo uscirne. Si fa ovviamente riferimento alla sconfitta rimediata ai Roland Garros di Parigi, dove l’altoatesino aveva perso un’altra e clamorosa partita contro lo spagnolo.

Quasi 6 ore di gioco totali per poi uscire sconfitto nella finale di Parigi più lunga di sempre, nonostante un nettissimo vantaggio, rimanendo sotto shock. Fortunatamente la storia non si è ripetuta e resta ancora attivo il dualismo dei due tennisti più forti della nuova generazione, che puntano a diventare i migliori di sempre.

Secondo posto

L’incredibile impresa portata a termine e la sua carriera sino ad oggi parlano da sé, ma nonostante ciò la sua figura continua ancora a far discutere sui social network, in particolare su X. Il successo ottenuto a quanto pare non è bastato, perché comunque non viene considerato tra i migliori sportivi italiani di sempre.

Al massimo possono inserirlo al secondo posto. Una posizione niente male considerando le decine di italiani che hanno scritto la storia nelle loro relative discipline ma siam sicuri che una persona come Sinner farà di tutto per continuare a vincere, entrare nell’Olimpo del tricolore e scavalcare la classifica raggiungendo finalmente il primato.