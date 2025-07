Sinner sconvolge tutti dopo Wimbledon, presa una decisione clamorosa | Ora è bufera totale: tifosi increduli

Sinner spiazza tutti, dopo il trionfo di Wimbledon fa una scelta inaspettata, il suo team è nel panico più totale, ecco cosa è successo

Jannik Sinner è diventato il primo tennista italiano a vincere il torneo di Wimbledon. Un successo che è avvenuto dopo avere battuto Carlos Alcaraz in quattro set, conservando, così, anche il primo posto del ranking mondiale. Il rivale spagnolo, che aveva avuto la meglio dell’azzurro a Roma e a Parigi, ha vinto il primo set per poi assistere ai colpi dell’avversario, in grado di interrompere la striscia positiva del campione in carica.

Per Jannik si tratta del secondo Grande slam stagionale messo in bacheca dopo gli Australian Open a gennaio. Una dimostrazione di forza che fa ben sperare in attesa del proseguo di un’annata che potrebbe di nuovo consacrarlo come il migliore del circuito maschile.

Eppure i mesi primaverili non sono stati di certo semplici per lui, con la conclusione di una vicenda in cui i detrattori non sono mancati, con una serie di polemiche alle quali ha risposto solo sul campo.

Tre mesi di stop a causa della squalifica concordata con la WADA in seguito al caso Clostebol lo hanno costretto a modificare la propria tabella quotidiana, con un lavoro importante sul conservare alta la concentrazione e mantenersi in forma malgrado l’impossibilità di potere affrontare gare ufficiali.

Sinner si ostina a non accettarlo, dopo Wimbledon potrebbe avere l’ultima parola

In quel periodo Jannik Sinner ha deciso di cambiare diversi membri del suo team. Il suo coach Darren Cahill ha espresso la volontà di non proseguire la collaborazione con l’italiano e di concludere la sua esperienza nel mondo del tennis.

Nella conferenza stampa post vittoria di Wimbledon, però, Jannik ha parlato di una promessa fatta dall’australiano e che ha raccontato ai giornalisti, rimasti spiazzati da questa dichiarazione.

Sinner sorprende la platea di giornalisti, non se lo aspettava nessuno

Sinner ha spiegato che il futuro di Cahill sarà stabilito dal suo allievo: “Darren mi dà tanto anche fuori dal campo e mi aiuta sia nelle vittorie che nelle delusioni. Prima di questa finale avevamo scommesso che se avesse vinto, l’ultima parola sul suo addio sarebbe toccata a me“.

Parole che testimoniano la sinergia tra i due e l’indecisione che ancora permane in Darren, anche se pare desideroso di dedicarsi alla sua vita privata.