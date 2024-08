Sommer, svelato il suo futuro: “Torno a casa” | Guai per Marotta a gennaio 2025

Marotta dovrà superarsi anche questa volta: per l’estremo difensore dei pali nerazzurri l’avventura è conclusa

Mancano gli ultimissimi giorni prima di chiudere definitivamente la sessione di calciomercato estiva. A pari passo con essa è iniziata la nuova stagione 2024/2025, con tante squadre che devono dimostrare, altre che devono superare i propri limiti ed infinite quelle che devono confermarsi, all’insegna di uno spettacolare anno pieno di calcio.

Tra quelle che figurano nell’ultima lista sopracitata c’è l’Inter di Simone Inzaghi. Da Campione d’Italia ha tutti i riflettori puntati ma di certo non sarà facile dominare come lo scorso anno dato che le concorrenti si sono rinforzate, con l’obiettivo di soffiargli il posto al termine del campionato.

La prima partita di Serie A EniLive non è terminata nel migliore dei modi per i nerazzurri con il quinto pareggio consecutivo con una squadra ligure, 3 con la Sampdoria e 2 con il Genoa. Il match è terminato sul punteggio di 2-2 con le reti di Vogliacco, Thuram x2 e Junior Messias allo scadere.

Un risultato amaro per quanto visto durante il match allo Stadio Luigi Ferraris. Una partita controllata ma che ha avuta due semplici sbavature, una all’inizio ed una alla fine, entrambe causate a sorpresa da Yann Bisseck, il migliore della squadra di Inzaghi nel pre campionato. Bisogna ripartire a San Siro contro il Lecce, dove non saranno ammessi passi falsi.

Strategie di mercato

Ad oggi Oaktree, nuova proprietà di origine statunitense che ha presa le redini dell’Inter, ha ufficializzata tre colpi. Ha acquistata con soli 13 milioni di euro dal Genoa Josep Martinez, portiere spagnolo, dal Porto Medhi Taremi, attaccante iraniano, dal Napoli Piotr Zielinski, centrocampista polacco.

Manca l’ultimo pezzo del puzzle per completare la rosa, ossia un difensore di piede mancino richiesto da Inzaghi che agisca come vice Bastoni. Il profilo più vicino è Tomàs Palacios, difensore argentino classe 2003, che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare a Milano e chiudere il calciomercato nerazzurro in entrata.

Futuro svelato

Yann Sommer, portiere svizzero dell’Inter, ha recentemente rilasciato un’intervista presso una conferenza stampa a Zurigo nella quale ha svelato il suo futuro. Ha spiegato che non aveva dato prima notizie per essere concentrato al massimo per gli Europei, ma è arrivato alla conclusione dopo il termine di quest’ultimi di lasciare ufficialmente la Nazionale per dedicare più tempo alla sua famiglia e concentrare le sue forze rimanenti per il club nerazzurro.

Ha sostenuto che rimarranno impressi nella sua mente bellissimi ricordi creati durante la sua carriera con la Svizzera ma che fosse arrivato il momento giusto e che sarà il primo tifoso della squadra nelle competizioni future. In seguito ad una domanda ricevuta non ha escluso che possa tornare a giocare nel campionato svizzero per chiudere la sua carriera ma che per il momento non è nei suoi piani perchè è totalmente immerso nel mondo Inter ed ha ancora voglia di competere ad alti livelli. l’Inter può star sicura, i pali saranno difesi ancora per un pò di tempo dal “mago”.