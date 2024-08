Calciomercato Inter, Palacios vicinissimo. Quando si può chiudere

Oggi nel calciomercato dell’Inter è stata soprattutto la giornata di Tomas Palacios. I nerazzurri hanno incontrato la dirigenza congiunta di Talleres e Independiente Rivadavia per finalizzare l’affare.

Giorata decisiva per il mercato nerazzurro, con l’Inter che ha compiuto altri passi avanti per l’arrivo di Tomas Palacios, difensore classe 2003 in forza agli argentini del Talleres e in prestito fino alla fine dell’anno all’Indepediente Rivadavia.

Calciomercato Inter, per Palacios manca pochissimo. I nerazzurri sperano di accogliere subito il difensore

Come detto oggi è andato in scena un tassello alquanto importante per la trattativa tra l’Inter e Palacios, profilo di prospettiva scelto dal managment nerazzurro per il colpo nel reparto difensivo. Una delegazione argentina composta da dirigenti di Talleres e Rivadavia ha avuto un colloquio con la dirigenza interista presso la sede di club, con l’obiettivo di trovare una quadra finale e portare Palacios ad essere un nuovo giocatore dell’Inter.

Un incontro che ha ulteriormente avvicinato le parti e che è stato definito positivo dai diretti interessati ai microfoni della stampa al termine dell’incontro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter avrebbe sostanzialmente chiuso per l’arrivo di Palacios ed ora è solo una questione di tempistiche.

Inter, ecco Palacios. I nerazzurri lo vogliono all’inizio della prossima settimana

L’investimento che il club nerazzurro andrà a fare è di circa 6,5 milioni di euro + bonus (per un totale di 11 milioni) e in cui sarà prevista una percentuale di rivendita sul giocatore da corrispondere al Talleres. L’Inter aspetta buone nuove e soprattutto attendono di poter accogliere Palacios già all’inizio della prossima settimana, probabilmente già nella giornata di lunedì 26 agosto.