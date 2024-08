Calciomercato Inter, vicino l’addio di un esubero: i nerazzurri incassano

I nerazzurri sono al lavoro in preparazione della prossima sfida in programma sabato sera contro il Lecce, e valida per la seconda giornata di campionato. Sul calciomercato l’Inter è attiva nel cercare di liberarsi di qualche esubero in rosa.

Molta attesa per il ritorno dell’Inter Campione d’Italia a San Siro, dove sabato ospita il Lecce. Immediata voglia di riscatto per gli uomini di Simone Inzaghi dopo il 2-2 contro il Genoa e il desiderio di fare bene davanti ai propri tifosi. In attesa del campo, la dirigenza del club meneghino vuole sfruttare questi giorni di fine calciomercato per allegerire la rosa dei giocatori fuori dal progetto.

Calciomercato Inter, Satriano in uscita: l’attaccante uruguiano ad un passo dal Lens

Secondo quanto riportato da FootMercato, l’Inter sarebbe vicinissima alla cessione di Martin Satriano, attaccante classe 2001 rientrato in nerazzurro dopo il prestito nella passata stagione al Brest in Francia. Il giocatore non rientra nel progetto interista e il suo futuro sembrava quello di un ritorno a titolo definitivo proprio al Brest, club dove in cui nella passata annata ha messo a referto 4 gol e 4 assist in 33 presenze in Ligue 1 e che ha aiutato ad ottenere una storica qualificazione in Champions League.

Satriano ha però rifiutato il Brest, facendo mancare un sicuro incasso per le finanze dell’Inter che ora però pare aver trovato una soluzione. Il centravanti è ad un passo dal Lens, che ha trovato l’accordo totale con l’Inter sulla base di un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Secondo fonti francesi, Satriano starebbe già svolgendo le visite mediche col suo nuovo club in queste ore.