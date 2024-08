Calciomercato, Inter ecco Palacios: oggi è il giorno della chiusura

In attesa di ritornare in campo sabato sera contro il Lecce a San Siro nel match valido per la seconda giornata di campionato, il calciomercato in casa Inter va avanti con i nerazzurri ormai agli ultimi passi per l’acquisto di Tomas Palacios.

Dopo tanto cercare l’Inter avrà finalmente il sesto difensore per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Una ricerca non facile quella effettuata dagli uomini mercato nerazzurri, che seguendo le linee dettate dalla proprietà Oaktree ha dovuto escludere giocatori avanti con l’età o parametro zero troppo costosi.

Mercato Inter, oggi la fumata bianca per Palacios: Ultimi dialoghi col Rivadavia e poi il difensore sarà nerazzurro

Si è sondato il mercato alla ricerca di un difensore giovane, di prospettiva e nello specifico di piede mancino, cosi da poter essere adatto nel giocare sul centrosinistra da cosiddetto braccetto difensivo. La scelta da qualche settimana è ricaduta su Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003 in forza al Talleres ma in forza fino al 31 dicembre 2024 all’Independiente Rivadavia.

Un fine lavoro diplomatico tra i club e la giusta offerta messa sul tavolo dai nerazzurri sono state la chiave di volta per sbloccare una trattativa che oggi può arrivare alla sua conclusione. Tomas Palacios sarà un nuovo giocatore dell’Inter nelle prossime ore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi a Milano saranno presenti alcuni dirigente del Rivadavia al fine di parlare con l’Inter per la chiusura dell’affare.

Palacios è dell’Inter. Operazione da oltre 6 milioni

Dopo gli ultimi dialoghi per sistemare e limare gli accordi, l’Inter potrà andare a meta. Con Palacios (che per caratteristiche può ricordare Bastoni, con tutta la cautela del caso) che sarà dell’Inter per un’operazione totale da 6,5 milioni di euro + bonus.