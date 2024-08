Oaktree punta sui giovani, ma servono 30 milioni | Inzaghi vuole il classe 2005 a tutti i costi

Inzaghi non bada a spese, ha trovato il profilo perfetto per completare al squadra: pronti 30 milioni per il classe 2005

Tutti i riflettori sono puntati sull’Inter di Simone Inzaghi. Le aspettative sono altissime dopo le ultime stagioni con la squadra nerazzurra chiamata a continuare il suo ciclo vincente ripetendosi in Italia e vincendo finalmente in Europa.

Oaktree, la nuova proprietà di origine statunitense che ha acquisita la totalità delle quote del club a fine maggio, esige che l’Inter si laurei nuovamente campione di Italia, ma soprattutto che ambisca alla vittoria della Champions League, un titolo che manca dal lontano 2010.

Il Biscione ci andò vicinissimo già due stagioni fa, precisamente nell’annata 2022/2023. Dominio totale nelle fasi ad eliminazioni diretta, con vittoria del Derby della Madonnina in semifinale, che si interruppe solamente in finale, quando persero per 1-0 contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Per ritornarci, Oaktree ha cercata di migliorare l’organico generale del club in questa sessione di calciomercato estiva, acquistando con soli 13 milioni di euro Josep Martinez dal Genoa, designato come l’erede di Yann Sommer, Medhi Taremi dal Porto e Piotr Zielinski dal Napoli, entrambi a parametro zero.

Ringiovanire la rosa

Oltre che migliorare quantitativamente e qualitativamente la squadra, l’obiettivo della nuova proprietà è quello di ringiovanirla. I tanti innesti nelle ultime stagioni di calciatori d’esperienza hanno aiutato a conseguire i risultati ottenuti negli anni, ma è arrivato il momento di costruire il futuro.

Una mossa che oltre a gettare le fondamenta è utile anche in chiave economica. Avere tanti giocatori di giovane età permette l’apertura del player trading, ossia la possibilità di trarre profitto dalla vendita dei calciatori grazie all’aumento del loro valore ed investire più capitale nel corso degli anni.

Pronto l’assalto

A proposito di giovani, per completare definitivamente la rosa Inzaghi ha richiesto un difensore centrale che possa agire da vice Bastoni. La sua idea è quella di avere quanti più centrali possibili che possano ricoprire più ruoli difensivi, così da poter cambiare più spesso tatticamente e rendersi più imprevedibile agli avversari.

Il profilo ideale sarebbe Nathan Zezè, classe 2005 del Nantes, che però il club francese non ha intenzione di lasciare facilmente tanto da chiedere 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta alta dall’Inter, che vorrebbe evitare di gravare così tanto il bilancio attualmente in fase di risanamento, ma che sta valutando perchè gli permetterebbe di avere un difensore estremamente talentuoso per il futuro.