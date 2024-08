Calciomercato Inter, ci siamo per Palacios!

(Photo by ANSA, Interdipendenza.net)

Il calciomercato dell’Inter continua a muoversi soprattutto sulla trattativa che può portare in nerazzurro Tomas Palacios, difensore classe 2003 di proprietà del Talleres e che è il profilo individuato come rinforzo per il reparto arretrato.

Può entrare davvero nel vivo la trattativa tra l’Inter e Tomas Palacios nelle prossime ore. I nerazzurri hanno fatto netti passi avanti circa il possibile arrivo del giovane difensore argentino, che ormai da qualche settimana è in cima alle preferenze del club come innesto per la difesa.

Calciomerato Inter, i nerazzurri sempre più vicini a Palacios: c’è l’offerta,

Dopo l’infortunio occorso a Tajon Buchanan, gli uomini mercato dell’Inter hanno scelto di sostituire l’assenza prolungata del giocatore canadanese andando a puntare su un acquisto in difesa piuttosto che sull’esterno destro (dove si è scelto di dare fiducia all’adattabilità di Darmian), andando a colmare uno slot che mancava nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi, quello del vice di Alessandro Bastoni.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si sono adoperati nella ricerca di un elemento difensivo capace di giocare come difensore di centro sinistra e sopratttutto che doveva essere giovane e di prospettiva, secondo le direttive imposte dalla proprietà di Okatree, che ha avvallato l’ivestimento per un calciatore futuribile e frenando sul nascere le ipotesi più navigate come Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez.

Calciomercato Inter: nerazzurri pronti a chiudere per Palacios. Domani incontro col Rivadavia per finalizzare l’affare

Il profilo scelto è quello di Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003 di proprietà del Talleres ma in prestito fino alla fine dell’anno all’Indipendiente Rivadavia. Nelle scorse ore l’Inter ha dato un’accelerata alla trattativa, anche grazie all’accordo raggiunto circa la risoluzione del diritto di riscatto del giocatore tra il club proprietario del cartellino (il Talleres) e il club che poteva usufruirne (il Rivadavia, che poteva riscattare Palacios per 4 milioni di euro nel 2025).

Ora manca l’ultimo passo verso la fumata bianca. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 6,5 milioni di euro + bonus per l’acquisto di Palacios e nella giornata di domani ci sarà un incontro decisivo con i dirigenti dell’Indipendiente Rivadavia per limare le ultime questioni e giungere ad un accordo finale.