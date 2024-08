Mercato Inter, Palacios è ad un passo: c’è l’accordo totale

(Photo by ANSA, Interdipendenza.net)

L’Inter è pronta a sferrare il colpo di mercato tanto atteso da qualche settimana. I nerazzurri sono sempre più vicini a Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003 in forza al Talleres.

Importantissima e forse anche decisiva accelerata dell’Inter sul mercato e verso l’arrivo di Tomas Palacios. Il giovane centrale è uno degli obiettivi più concreti dei nerazzurri nelle ultime settimane, e il club meneghino sta facendo passi importanti per piazzare il colpo in difesa e regalare ad Inzaghi un’altra alternativa nel pacchetto arretrato.

Mercato Inter, Palacios è sempre più vicino: il Talleres risolve col Rivadavia. Ora si può trattare

Il giocatore è da tempo nel mirino della dirigenza nerazzurra che è andata alla ricerca di un difensore giovane, futuribile e che possa essere adatto a giocare come centrosinistra. Una ricerca con paletti precisi imposti anche dalla proprietà Oaktree, che ha rifiutato proposte di giocatori più navigati e puntando ad investire su un profilo di maggiore prospettiva.

Palacios è di proprietà del Talleres, ma è attualmente in prestito all’Indipendiente Rivadavia fino al 31 dicembre 2024 e che deteneva un diritto di riscatto di 4 milioni di euro da poter esercitare in due tranche. I primi due milioni da riscattare entro la fine dell’anno, e l’aletà metà nel 2025. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Talleres si è accordato economicamente con l’Indipiendiente per la risoluzione del prestito del giocatore, che ora è sempre più vicino all’Inter e con i nerazzurri che ora possono intavolare una trattativa diretta col Talleres e senza parti terze coinvolte.