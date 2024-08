Mercato Inter, nerazzurri su Tomas Palacios: Marotta fissa il budget

La Serie A 2024/2025 della squadra nerazzurra è iniziata con il pareggio per 2-2 contro il Genoa. Un mezzo passo falso per i Campioni d’Italia e subito al fotofinish e viziato da errori difensivi. Sul mercato l’Inter può accelerare sull’acquisto del tanto atteso nuovo centrale.

Non l’inizio migliore possibile per l’Inter nel nuovo campionato. La formazione di Simone Inzaghi non è andata oltre il pari per 2-2 contro gli uomini di Alberto Gilardino. Non una brutta partita da parte dei nerazzurri ,che però sono stati puniti dai brutti errori individuali commessi da Sommer e da Bisseck, rispettivamente sul primo gol e sul rigore causato che ha poi prodotto il pareggio finale.

Mercato Inter, sprint per Palacios: prossimi giorni decisivi per l’affondo sul difensore classe 2003

Nulla per cui fasciarsi la testa, ma sicuramente un piccolo allarme difensivo che andrà recepito dalla squadra e da Inzaghi in vista delle prossime partite. In attesa di ritornare in campo (sabato sera alle 20:45 contro il Lecce a San Siro), l’Inter sul mercato continua a sondare le possibilità per un colpo in difesa.

E ormai da qualche settimana le attenzioni dell’Inter sono rivolte su Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003 in forza al Talleres ma in prestito all’Indipendiente Rivadavia fino al 31 dicembre 2024. Il ragazzo rispecchia tutte le caratteristiche cercate dalla dirigenza e dalla proprietà: un profilo giovane e di prospettiva e che possa essere impiegato come difensore sul lato centrosinistro del campo.

Si avvicina Tomas Palacios. Marotta stanzia la cifra per il colpo

Palacios verrebbe all’Inter per coprire il ruolo di vice di Alessandro Bastoni, uno slot che in rosa attualmente non ha un vero padrone ma solo giocatori adattabili come possono essere Acerbi, Dimarco o più spesso Carlos Augusto. Nonostante la concorrenza estera (soprattutto della Bundesliga), l’Inter è forte sul giocatore e spera di chiudere a breve.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’AD e Presidente Giuseppe Marotta avrebbe stanziato per il colpo una cifra attorno ai 6 milioni di euro. Questo l’investimento che l’Inter è pronta a fare per Palacios, sperando possa bastare. Come detto sul difensore ci sono interessi dalla Germania, che possono superare l’offerta interista anche se il ragazzo ha espresso per ora una preferenza netta nel vestire il nerazzurro.