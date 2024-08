Figuraccia di Ausilio: accordo sfumato | Il giocatore vola in Bunesliga per 1 milione in più

Tifosi furiosi, trattativa di calciomercato gestita malissimo da Ausilio: l’obiettivo seguito da mesi sfumato per 1 milione

Manca pochissimo all’inizio del nuovo campionato di Serie A Enilive, con l’Inter campione d’Italia che dovrà difendere il titolo dalle concorrenti che si sono nettamente rinforzate in questa sessione di calciomercato, pronte a regalare uno spettacolo senza precedenti.

La squadra di Simone Inzaghi ha dominato il torneo dalla prima all’ultima giornata, battendo tutte le rivali e registrando il miglior attacco e la miglior difesa. I favoriti sono ancora loro, motivati nel voler fare il bis e dimostrare il valore della seconda stella recentemente aggiunta sulla divisa.

Nonostante l’organico fosse già uno tra i migliori d’Europa, la società è riuscita a migliorarlo ancor di più, a suo solito modo. Ha acquistata profili sia di prospetto che di esperienza, cercando di non danneggiare il bilancio del club, che punta a ritornare in positivo nel giro delle prossime due stagioni.

Ha ufficializzata in questa sessione di calciomercato estivo tre colpi: Josep Martinez dal Genoa, Medhi Taremi dal Porto e Piotr Zielinski dal Napoli. Il primo per 13 milioni di euro e sarà l’estremo difensore dei pali nerazzurri del futuro, gli altri due a parametro zero, che aggiungono qualità e quantità alla rosa.

Dettagli da limare

In uscita oltre le cessioni di Gaetano Oristanio e Lucien Agoumè per un totale di 8 milioni di euro e il prestito oneroso di 2 milioni più riscatto fissato a 35 di Valentin Carboni, non ci sono stati particolari stravolgimenti. Restano due rebus da risolvere, quelli di Arnautovic e Correa, entrambi in uscita ma che non sembrano trovare l’accordo per lasciare Appiano Gentile.

C’è da sistemare anche il reparto difensivo, con De Vrij che non dà le garanzie fisiche sperate ed è uno dei tanti ad aver accusato problemi muscolari in queste amichevoli pre campionato. La dirigenza si sta muovendo per trovare il sostituto, ma a pochi giorni dall’inizio, non c’è ancora nessuna trattativa in ballo.

Sfumato per un soffio

Uno dei tanti nomi presenti sulla lista dell’Inter e più vicini all’arrivo in Italia era Oumar Solet, difensore francese del Salisburgo. Il classe 2003, con il contratto in scadenza la prossima estate, è deciso a lasciare l’Austria per una nuova nazione ma sembra essere diretto in Germania, direzione Bundesliga.

I contatti tra il Salisburgo e l’Hoffenehim sono sempre più frequenti e la trattativa è in uno stato molto avanzato grazie all’offerta di 6.5 milioni di euro, ritenuta congrua dal club proprietario del suo cartellino, più alta di quella dei nerazzurri che l’hanno lasciato andar via per un solo milione.