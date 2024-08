Gudmundsson, retromarcia sul più bello: c’entra Marotta | Strappato per miracolo alla Fiorentina

Lo zampino dei nerazzurri non poteva mancare. L’islandese è sul cambio di rotta e pronto per Milano: lo hanno convinto così.

Se dovessimo immaginare il re dei parametri zero in Italia, 10 persone su 10 sarebbero d’accordo e consapevoli del fatto che l’identikit porterebbe solo ed esclusivamente al neopresidente nerazzurro Beppe Marotta.

Sin dai tempi della Sampdoria e della Juventus, ha sempre dimostrato di avere questi colpi in canna, un vero maestro e intenditore di calcio. Se pensiamo al suo percorso attuale all’Inter, ha dimostrato di essere una persona estremamente equilibrata.

Continua a lavorare fianco a fianco con una dirigenza composta da persone di alto calibro come Piero Ausilio e Dario Baccin, riuscendo ad acquistare calciatori con questa formula, ma anche con importanti investimenti.

Analizzando il mercato dell’Inter degli ultimi anni, ci sono stati importanti colpi a parametro zero come Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zieliński, e Mehdi Taremi, ma anche somme ingenti di denaro per acquistare calciatori come Benjamin Pavard e Josip Martínez, giusto per nominarne alcuni.

Il gioco delle parti

Insomma, l’Inter è sempre più arrembante che riesce a costruire ogni singolo tassello della squadra grazie a persone esperte che sanno lavorare in maniera precisa. Come sappiamo, negli ultimi giorni, l’attaccante islandese del Genoa Albert Guðmundsson, che all’occorrenza sa ricoprire anche il ruolo di centrocampista, sembrava a un passo dal vestire la maglia della Fiorentina.

Il tecnico Raffaele Palladino pregustava già un tandem con lui e Andrea Colpani alle spalle di Moise Kean. Tuttavia, il trasferimento dell’argentino Nico González, destinato a vestire la maglia della Juventus di Thiago Motta, ha complicato le cose.

La tattica di Marotta

Aspettando che questi incastri prendano vita, però, Beppe Marotta non vuole stare lì a tergiversare. Sebbene alcune settimane fa sembrasse archiviata l’ipotesi di portare l’islandese alla Pinetina, ora, come per magia, sembra essersi riaperto questo scenario. Analizzando lo stile di gioco di Albert e la sua capacità come finalizzatore e assist-man, sarebbe perfetto nei moduli del tecnico Simone Inzaghi, che saprebbe valorizzarlo, soprattutto avendo a disposizione calciatori del calibro di Lautaro Martínez e Marcus Thuram.

Ora però, come potrebbe Beppe Marotta soffiare questo forte calciatore alla Fiorentina? Quale può essere la giusta chiave di lettura che possa far pendere l’ago della bilancia verso l’Inter? Ecco quello che c’è da sapere e quello che si sta per concretizzare nelle ultime ore. Stando a quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri potrebbero offrire anche uno o più contropartite tecniche approfittando anche della partenza di Mateo Retegui.