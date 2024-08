Incontro disastroso con l’agente, salta tutto per un cavillo: l’Inter perde anche il difensore

Ennesimo difensore sfumato a pochi giorni dall’inizio della stagione: squadra incompleta, Inzaghi è su tutte le furie

Le amichevoli pre campionato sono terminate, l’attesa e le aspettative sono alte: a breve inizierà la nuova stagione 2024/2025, tante sorprese in arrivo con tanti club che dovranno riconfermarsi ed altri che dovranno finalmente fare il salto di qualità.

Una società che si trova in bilico tra i due punti è l’Inter di Oaktree, dichiarata come la favorita in patria dove dovrà ripetere quanto di buono fatto la scorsa stagione e ad alzare i ritmi in campo europeo, abbandonato agli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid.

La nuova proprietà vuole che il ciclo vincente in Italia continui ma esige che venga riportata in Italia e nella bacheca nerazzurra la coppa dalle grandi orecchie che manca dal lontano 2010, anno in cui il club nerazzurro guidato da Josè Mourinho conquistò il triplete.

Per farlo ha potenziato ancor di più in questa sessione di calciomercato estiva la squadra a disposizione di Simone Inzaghi, ufficializzando con soli 13 milioni di euro spesi un portiere di prospettiva, quale Josep Martinez, un centrocampista ed un attaccante d’esperienza, ossia Piotr Zielinski e Medhi Taremi.

Problemi da risolvere

Nell’ultima amichevole disputata con il Chelsea, si sono notati ottimi spunti tecnici e tattici da parte dei calciatori, da affinare nel corso della stagione. Il problema più grande ad oggi resta quello di migliorare la preparazione atletica, con tanti infortuni muscolari che non regalano tranquillità in vista dell’inizio della stagione.

Un futuro prossimo che sarà già un test per l’Inter che dovrà confrontarsi nella prima gara di Serie A Enilive contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris. Un vero e proprio tabù per Simone Inzaghi, che nelle 4 sfide disputate in quello stadio da allenatore nerazzurro, ha raccolto 4 pareggi.

Non è una priorità

Tra gli infortunati si evince il nome di Stefan De Vrij, difensore olandese trattenuto dal club nonostante le offerte dall’estero. Per dimostrarsi pronti per questo nuovo campionato, soprattutto numericamente essendo gli inizi, il club è alla ricerca di un nuovo centrale difensivo che possa far coppia con Pavard e Bastoni.

Il nome in cima alla lista era quello di Mario Hermoso, difensore spagnolo dell’Atletico Madrid in scadenza di contratto, che non rinnoverà non avendo trovato l’accordo con il club della capitale che offre 2.8 milioni di euro a differenza dei 4 richiesti dal classe 1995. È certo che in Italia non arriverà, poichè il club nerazzurro è alla ricerca di un profilo più giovane e che non richieda uno stipendio così elevato, il Milan ha acquistato Strahinja Pavlovic mentre il Napoli è stato rifiutato dallo stesso calciatore.