Amichevole disastrosa per l’Inter: niente prima giornata | I tempo di recupero sono lunghissimi

Il campionato dell’Inter inizia con una grave assenza, uno dei pilastri della rosa di Inzaghi è costretto a saltare la trasferta di Genova e non solo

Manca ormai poco all’esordio in campionato dei campioni d’Italia dell’Inter che saranno impegnati nella complicata trasferta di Genova contro la temibile compagine guidata dal confermato mister Gilardino. In campo ci sarà Gudmundsson, obiettivo numero uno dei nerazzurri per completare il reparto offensivo ma conteso dalla Fiorentina. Fondamentale partire con il piede giusto per dare subito una dimostrazione di forza alle rivali.

L’ultimo test amichevole, disputatosi domenica 11 agosto a Londra contro il Chelsea, ha fornito indicazioni positive, con una buona prestazione da parte dell’Inter, vicino alla vittoria e più volte pericoloso in attacco.

Hanno colpito per il loro stato di forma il portiere Sommer, decisivo con alcuni interventi di pregevole fattura, il difensore Bisseck, chiamato alla maturazione definitiva nella prossima stagione dopo aver fatto intravedere sprazzi di grande calcio, e Marcus Thuram, autore del goal dei nerazzurri.

Inter che ha dovuto fronteggiare alcune assenze importanti, tra cui i nuovi arrivati Zielinski e Taremi, entrambi indisponibili. Il loro debutto con la nuova maglia dovrà farsi attendere. Due parametri zero di spessore internazionale che potranno dare un enorme contributo anche da subentranti nel corso dell’annata che sta per iniziare.

Non ha giocato l’ultima amichevole, i tifosi hanno paura

Un altro grande assente nel match disputatosi allo Stamford Bridge è stato Alessandro Bastoni, lasciato in panchina per tutta la partita, con Inzaghi che ha schierato al suo posto dal primo minuto Carlos Augusto. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro non è sceso in campo per un affaticamento muscolare accusato in questo pre-campionato.

La situazione è sempre da monitorare ed è in dubbio la sua presenza in campo al Ferraris. La forza dell’Inter sta nella colonna vertebrale dell’organico, la stessa che ha portato la seconda stella ai nerazzurri, forti del rinnovo del capitano Lautaro Martinez.

L’infermeria dell’Inter è piena, Inzaghi e Marotta sono preoccupati

La preparazione estiva ha portato problemi fisici a diversi giocatori, a partire da Buchanan che non ha iniziato il ritiro a causa di un infortunio subito in Coppa America.

Beppe Marotta potrebbe decidere di accelerare le ultime operazioni in programma per completare la campagna acquisti, per impedire al tecnico Inzaghi di dover fronteggiare un’emergenza in alcune zone del campo.