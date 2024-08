Inzaghi chiama Ausilio: ‘Me ne servono altri due’ | Svelati i nomi, arrivano prima di Genoa-Inter

L’allenatore dell’Inter si fa sentire per ottenere i rinforzi e Ausilio si mette al lavoro: Arriveranno prima di Genoa-Inter?

Il calciomercato estivo dell’Inter è iniziato con il botto, mostrando ancora una volta la straordinaria lungimiranza di Beppe Marotta. Sin dai primi giorni di luglio, infatti, il club nerazzurro aveva già raggiunto accordi importanti con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, entrambi arrivati a parametro zero.

Questo approccio rapido e deciso, che è diventato un marchio di fabbrica della gestione Marotta, ha permesso all’Inter di muoversi con anticipo rispetto alla concorrenza, assicurandosi due rinforzi di qualità senza dover spendere cifre esorbitanti. Un vantaggio non da poco in un mercato sempre più competitivo e inflazionato.

Tuttavia, dopo l’acquisto dell’ex portiere del Genoa, Martinez, il mercato nerazzurro ha subito un brusco rallentamento. Seppur la rosa sia competitiva, è chiaro che l’allenatore Simone Inzaghi sente la necessità di ulteriori rinforzi per affrontare al meglio la stagione. Per questo motivo, ha chiesto al direttore sportivo Piero Ausilio di lavorare per portare due nuovi acquisti di rilievo. Ecco di chi si tratta.

Inzaghi vuole rinforzi

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter potrebbe nuovamente tornare sul mercato per potenziare la rosa. Il primo acquisto della nuova stagione nerazzurra era stato proprio Buchanan, ma il canadese dovrà fare i conti con un infortunio particolarmente lungo che lo terrà ai box per tutta la parte iniziale della stagione.

Ecco perché l’Inter dovrà forzatamente tornare sul mercato per riuscire ad individuare il nome giusto in grado di sostituire il nuovo arrivato. In un primo momento si era pensato allo svincolato Hermoso, ma il nome non ha convinto la dirigenza nerazzurra. Ora però Ausilio starebbe pensando ad Yarek Gasiorowski. L’ostacolo è però rappresentato dalle richieste del Valencia che valuta il cartellino del giocatore ben 15 milioni di euro.

Un nome nuovo per l’attacco

Ma ora Inzaghi sta pensando anche ad un nome nuovo per il suo reparto offensivo. L’allenatore vincitore dello Scudetto 2023-2024 non hai mai nascosto di voler e una quinta punta per il suo attacco.

Mister Inzaghi vorrebbe infatti un nome nuovo per l’attacco che sia in grado di saltare l’uomo e che possa adattarsi ai moduli e al gioco dell’Inter. Potrebbe essere Chiesa? In quel caso sarà necessario armarsi di pazienza e aspettare gennaio 2025.