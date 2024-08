Rifiutate tre squadre di fila: ‘Rimango all’Inter’ | Marotta e Ausilio sono disperati

L’Inter vuole liberarsi di un esubero ma lui continua ad opporsi alla cessione, ha rifiutato tre possibili destinazioni e vuole restare a Milano

Test incoraggiante l’ultimo disputato dall’Inter a Londra contro il Chelsea. Un pareggio al termine di una gara giocata alla pari di fronte al club di Premier League allenato da Enzo Maresca. In grande spolvero Marcus Thuram, autore di una pregevole rete con una conclusione dal limite, e Bisseck che ha giganteggiato in difesa, mostrando quanto possa migliorare la prossima stagione e diventare centrale nel progetto dei nerazzurri.

A pochi giorni dall’inizio del campionato, con la trasferta insidiosa a Genova contro gli uomini guidati da Alberto Gilardino, il reparto offensivo dell’Inter non è ancora completo, con l’ultimo innesto che fatica ad arrivare a causa delle difficoltà di piazzare in uscita un esubero.

Questo è Joaquin Correa che ha ben figurato nelle amichevoli estive ma che non rientra nei piani di Inzaghi che lo ritiene come quinta punta nelle gerarchie, dietro a capitan Lautaro Martinez, Thuram, il nuovo acquisto Taremi e Marko Arnautovic.

Il Marsiglia non ha esercitato il riscatto, con l’obbligo che non sii è verificato a causa della mancata qualificazione in Champions League dei francesi e quindi l’argentino è tornato a Milano e lì vorrebbe restare, nonostante sia chiaro che sia ai margini del progetto tecnico.

Correa vuole restare all’Inter, ha rifiutato più destinazioni

Il giocatore era stato proposto alla Lazio ma i biancocelesti hanno altri piani. In questi mesi sono arrivate proposte dall’estero ma la punta ha rifiutato di vestire le maglie del Besiktas, Aek Atene e di alcuni club dall’Arabia Saudita.

Il problema consiste anche nell’ingaggio dato che Correa percepisce uno stipendio di quasi 4 milioni di euro, considerato troppo alto dai club ai quali è stato proposto. L’attaccante argentino è destinato a lasciare l’Inter, al contrario degli altri quattro presenti in rosa.

Tutto pronto per il debutto in campionato contro il Genoa

Al suo posto l’obiettivo resta Gudmundsson ma l’inserimento della Fiorentina può costringere Marotta a virare su altri profili. 25 milioni è la richiesta dei liguri, chiamati a sistemare l’attacco dopo l’addio anche di Mateo Retegui che si è trasferito all’Atalanta.

Intanto l’esordio in campionato proprio contro i rosso-blu avverrà con la confermata coppia di centravanti composta da Thuram e da Lautaro, ancora una volta titolari ai nastri di partenza dopo l’ottimo feeling mostrato lo scorso anno.