Non rientra tra i nostri obiettivi: tifosi dell’Inter mai stati così delusi | Nessuna chance di vederlo in nerazzurro

Salta quasi sicuramente uno dei vecchi obiettivi dei nerazzurri. I tifosi dell’Inter delusi dalla mancata trattativa.

L’Inter continua a lavorare con determinazione per confermarsi come la prima squadra in Italia e tra le principali protagoniste in Europa. Dopo una stagione di alto livello, culminata con la vittoria dello Scudetto, la società ha messo in atto una campagna acquisti ambiziosa per aumentare la competitività della rosa.

Con l’arrivo di Zielinski a centrocampo, Taremi come punta di diamante e Josep Martinez, l’Inter ha già piazzato colpi importanti sul mercato. Tuttavia, la dirigenza non intende fermarsi qui, consapevole che il passo decisivo per il salto di qualità potrebbe essere l’acquisto di un difensore abile e di grande esperienza.

Nonostante le trattative già avviate, però, uno di quelli che era l’obiettivo dell’Inter sembra essere ormai sfumato, tra la delusione dei tifosi nerazzurri. Nelle ultime ore è infatti arrivata la conferma. Ecco di chi stiamo parlando.

Trattativa fallita

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, esperto di calciomercato è uno dei punti di riferimento per i tifosi e gli appassionati di calcio, l’Inter non è più su Mario Hermoso. Romano ha infatti smentito tutte quelle che sono le voci che riguardano un potenziale ritorno dell’Inter sul talentuoso difensore spagnolo.

Hermoso è infatti attualmente svincolato e potrebbe essere una scelta quasi obbligata per il gioco di Inzaghi e per le esigenze della società. Tuttavia, il difensore spagnolo non sembra essere in trattativa con i dirigenti di mercato nerazzurri. I Campioni d’Italia, come ricorda Fabrizio Romano, non sono sul difensore spagnolo e, almeno per il momento, non sembra essere l’obiettivo numero uno di Ausilio e Marotta.

Tutti su Hermoso

Il difensore spagnolo è tra i calciatori più ricercati in questa sessione di mercato estivo. L’ex difensore dell’Atletico, ormai svincolato, può essere una valida opportunità per tutte quelle squadre che sono alla ricerca di una pedina importante e già decisiva per la prossima stagione.

Tra le società interessate c’era anche il Napoli ma, come nel caso dell’Inter, la trattativa è definitivamente naufragata. Sul difensore spagnolo 29enne ci sarebbero invece alcune squadre inglesi. Potrebbe infatti essere la Premier League la destinazione definitiva dello spagnolo.