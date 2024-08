‘Ormai non lo considerano nemmeno’: Inter, ecco l’occasione giusta | Il bomber dei sogni adesso è a un passo

Potrebbe essere un rinforzo importante per la prossima stagione. Ecco qual è l’occasione giusta per il bomber dei sogni

La prossima stagione deve ancora iniziare, ma i tifosi dell’Inter sono entusiasti e attendono con trepidazione l’inizio delle danze. La Serie A per i nerazzurri inizierà il 17 agosto, quando voleranno in Liguria per affrontare il Genoa.

Le aspettative sono altissime e i supporters nerazzurri, oltre a sperare nella riconferma in campionato, sognano di raggiungere il risultato più ambito: la vittoria in Champions League. Per raggiungere obiettivi così ambiziosi, però, il ds Ausilio e il presidente Marotta sono intenzionati a rinforzare la rosa e aggiungere altri elementi in squadra.

Ma il mercato è spietato e, dopo le enormi spese per gli ingaggi di Zielinski, Taremi e Martinez, l’Inter cerca un’affare che possa essere conveniente sotto tutti i punti di vista. Ecco qual è l’occasione giusta per il bomber dei sogni.

L’opportunità per l’Inter

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe vicina ad un nuovo rinforzo in attacco. Nelle ultime ore, infatti, si è fatta strada l’ipotesi che vede un interesse per Vladyslav Vanat della Dinamo Kiev. Potrebbe essere lui infatti il prossimo rinforzo per mister Inzaghi e le trattative potrebbero prendere piede nelle prossime ore.

L’attaccante 22enne della squadra ucraina è tra i maggiori talenti della sua nazionale e potrebbe rappresentare l’occasione giusta per le ambizioni nerazzurre. Il classe 2002, infatti, è un promettente bomber e potrebbe sposarsi perfettamente con le esigenze di Inzaghi (far rifiatare quanto possibile Lautaro Martinez e Thuram) e con quelle in prospettiva della dirigenza.

Non impiegato per la prossima partita

A supporto della tesi di una trattativa ben avviata tra Dinamo e Inter è il fatto che Vanat non sia stato impiegato nella scorsa partita della Dinamo Kiev contro il Veres, vinta due a uno dalla squadra della capitale.

Una scelta che ha fatto discutere e che ha prontamente visto i giornalisti chiedere spiegazioni all’allenatore della Dinamo, Alexander Shovkovsky. Il mister ha infatti spiegato che la sua è stata una scelta tecnica e che ha preferito far riposare alcuni giocatori per via delle lunghe ore di viaggio.