Agli Europei è stato protagonista, nell’Inter non trova più spazio | Tutto pronto per la cessione: annunciata la prossima meta

Nonostante sia stato tra migliori calciatori della Nazionale, non riesce a trovare spazio nell’Inter: trattativa avviata, pronta la cessione

La nuova proprietà dell’Inter, Oaktree , non ha per nulla ridimensionata gli obiettivi societari, con in cima alla lista quello di rendere il club sempre più grande facendolo crescere all’estero in maniera esponenziale e farlo diventare uno dei più seguiti al mondo.

Per farlo dovrà proseguire il suo ciclo vincente in patria dove ha conquistato 7 trofei negli ultimi 8 anni ma dovrà riuscire finalmente ad imporsi in Europa dove ha perso due trofei in finale, una Europa League nel 2020 contro il Siviglia di Lopetegui ed una Champions League nel 2023 contro il Manchester City di Guardiola.

Il fondo statunitense ha migliorato ancor di più l’organico messo a disposizione del mister Simone Inzaghi aggiungendo qualità e quantità, acquistando Josep Martinez dal Genoa, designato come l’erede di Sommer, Medhi Taremi dal Porto e Piotr Zielinski dal Napoli.

Non bastano però solamente i colpi di esperienza o già affermati, Oaktree ha anche intenzione di costruire le fondamenta del futuro del club puntando sui giovani, sia italiani che non, attingendo specialmente al vivaio che negli ultimi anni ha regalato delle vere e proprie gemme.

Protagonisti in Nazionale

La maggioranza dei calciatori convocati in Nazionale, dall’under 19 fino alla maggiore, provengono dall’Inter, che continua a dimostrarsi uno dei migliori settori giovanili in Italia in continua evoluzione. Nell’ultima competizione disputata dagli azzurri, ossia gli Europei U19, si è distinto per prestazioni proprio un calciatore nerozzurro, Luca Di Maggio, tanto da essere inserito nella top 11 del torneo.

Il percorso della squadra di Corradi si è sfortunatamente interrotto in semifinale con la sconfitta per 1-0 contro la Spagna di Josè Lana, che ha successivamente vinta il torneo per 2-0 in finale con la Francia. Olimpiadi, Europei ed Europei U19 vinti, una dimostrazione lampante dell’incredibile forza del movimento calcistico spagnolo.

Via per fare esperienza

Il classe 2005, presente nelle giovanili del club sin dal 2021, è un calciatore sul quale Inzaghi vorrebbe puntare ma che attualmente non può trovare spazio per l’elevata concorenza nel centrocampo dell’Inter, nel quale figurano i migliori profili al mondo.

Per tal motivo il club ha deciso di cederlo a titolo temporaneo al Perugia che milita attualmente in Serie C, nonostante fosse promesso negli ultimi giorni alla Ternana, meta della quale il calciatore non era convinto. L’Inter ha ufficializzato la trattativa sui propri canali ufficiali e spera che il ragazzo torni pronto e volenteroso di lottare per la conquista di una maglia da titolare.