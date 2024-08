Plusvalenza sfumata per Ausilio, il giocatore rifiuta la cessione: ‘Non voglio andare all’estero’ | Dirigenza indispettita

Tutto fa pensare che non partirà. Sfuma la plusvalenza per Ausilio: il giocatore ha rifiutato la cessione.

La fase di calciomercato è entrata nella parte finale. Il giro di boa dice che manca meno di un mese alla fine delle trattative – almeno per quelle in entrata – per quanto riguarda le società di Serie A. Ragion per cui i dirigenti delle squadre sono al lavoro per concludere gli ultimi affari.

L’Inter è infatti tra le più attive del nostro campionato. Pur avendo già concluso diversi affari, infatti, Marotta e Ausilio sono al lavoro per limare le ultime necessità e cercare gli affari last minute per concludere in bellezza. Ma non c’è solo il mercato in entrata: il ds dei nerazzurri dovrà pensare anche alle vendite.

Tuttavia, su questo fronte non ci sono buone notizie. Il ds Ausilio, che sperava di poter ingrossare le casse della società, dovrà infatti fare a meno di una potenziale plusvalenza. Il giocatore ha infatti rifiutato la cessione e sembra non voler andare all’Estero.

Niente plusvalenza per l’Inter

L’Inter è al lavoro per portare a termine le ultime trattative di mercato. La concentrazione è massima, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. In particolare si lavora per il futuro di Martin Satriano, dato ormai in partenza. Nelle ultime ore c’è stato infatti un incontro tra gli agenti del calciatore, Stefano Castagna e Borja Garcia e i dirigenti dell’Inter.

Non sembra però essere arrivato un accordo tra le parti. Il calciatore non è convinto e sembra aver chiuso – almeno per ora – alla possibilità di una cessione all’estero. L’Inter lo vorrebbe cedere e ha cercato di convincere il calciatore ad accettare la proposta del Brest. Ma questa soluzione non sembra essere stata gradita dal calciatore.

Le alternative per Satriano e il mercato in uscita

L’unica offerta arrivata per il calciatore non sembra aver convinto il giovane argentino. L’alternativa mossa dall’Inter è quindi quella di accettare – o comunque valutare – eventuali offerte proposte dall’entourage del calciatore. Tuttavia il calciatore non sembra ancora convinto e rifletterà sul da farsi nei prossimi giorni.

Intanto l’Inter continua a lavorare sul mercato in uscita. Lucien Agoumé tornerà al Siviglia a titolo definitivo. Gli spagnoli pagheranno 5 milioni all’Inter, con l’intenzione di aggiungere il 50% su una eventuale futura rivendita.