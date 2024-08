Marotta perde colpi: l’ennesimo colpo in difesa | Tutta colpa del Bayern Monaco

Marotta non è riuscito ad affondare la trattativa: colpo in difesa mancato, ma c’è lo zampino del Bayern Monaco

L’Inter di Simone Inzaghi si appresta a disputare le ultime amichevoli pre campionato, dopo l’annullamento della tournèè in Asia, per presentarsi al meglio alla prima di Serie A Enilive che si disputerà allo Stadio Luigi Ferraris di Genoa.

Una stagione certamente non semplice, sia dal punto di vista psicologico, perchè dovranno riconfermare quanto di buono fatto nella passata annata, sia perchè tutte le concorrenti si sono nettamente rinforzate, dando via ad una battaglia all’ultimo sangue per la vittoria finale.

Le aspettative sono altissime. Dopo la vittoria dello Scudetto che ha permesso di aggiungere la tanto desiderata seconda stella allo stemma e la vittoria della Supercoppa, c’è da fare bene in Coppa Italia e in Champions League, due competizioni dove la squadra nerazzura è uscita prematuramente agli ottavi di finale.

Il campo europeo è quello più importante per la dirigenza, che vuole riportare la Coppa dalle grandi orecchie in Italia e nella bacheca dell’Inter in seguito al fallimento in finale nel 2023 causato dalla sconfitta per 1-0 contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Aumentare il livello

Per performare al meglio in vista delle varie competizioni da disputare c’è bisogno che il mister abbia a disposizione un organico quanto più competitivo e completo possibile. In questo la dirigenza è fra le migliori, acquistando con soli 13 milioni tre profili di assoluto livello, che aiuteranno la squadra nel perseguire gli obiettivi prefissati.

Si tratta di Josep Martinez, portiere spagnolo del Genoa che sarà l’erede dello svizzero Yann Sommer, di Medhi Taremi, attaccante iraniano arrivato dal Porto con una media di 1 gol ogni 2 partite e di Piotr Zielinski, centrocampista polacco arrivato dal Napoli, ben conosciuto per la sua straordinaria tecnica e duttilità in campo. Con questi tre colpi l’Inter dimostra di essere in corsa anche la prossima stagione e che non sarà facile strapparle il titolo di squadra più in forma d’Italia.

Intreccio complicato

Il quarto colpo aveva il nome di Aaron Wan Bissaka, terzino inglese che fu acquistato dal Manchester United per una cifra monstre di 55 milioni di euro. Dopo due stagioni sottotono è arrivato il momento di separarsi dai Red Devils, con l’Inter che lo voleva per la propria fascia destra e con il calciatore che apprezzava estremamente la meta.

Sembrerebbero elementi che porterebbero alla chiusura della trattativa, ma di mezzo c’è il Bayern Monaco che ha fatta saltare tutto dato che la squadra inglese avrebbe lasciato partire il classe 1997 in direzione Milano solo dopo aver acquistato Noussair Mazraoui dai bavaresi, il quale sembra non verrà più ceduto essendo stato convocato per il match contro il Tottenham. A questo punto la trattativa è in stand-by e verrà rimandata alla prossima sessione di calciomercato con l’Inter che spera di formalizzare il rinnovo di Denzel Dumfries, attualmente in accordo solamente con una stretta di mano virtuale, che rientrerà a breve dalle ferie post Euro 2024.