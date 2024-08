Inzaghi abbraccia il vice Bisseck: Ausilio per un acquisto deve cederne due

Il ds nerazzurro è pronto a portare a Milano il vice Bisseck, ma per farlo deve cedere due uomini. Ecco di chi si tratta.

L’Inter ha concluso la scorsa stagione vincendo uno scudetto e sfiorando la qualificazione ai Quarti di Champions. Ma ora la squadra di Inzaghi è pronta a raggiungere importanti traguardi, tornando tra le grandi e sognando una nuova finale di Champions League.

Obiettivi ambiziosi che non possono prescindere dalle operazioni e dalle trattative di mercato che caratterizzano questa fase pre-stagionale. L’obiettivo dei dirigenti dell’Inter è infatti quello di rafforzare la squadra con innesti di qualità, puntando a consolidare la propria posizione tra i grandi del calcio europeo.

Il direttore sportivo Piero Ausilio, infatti, è particolarmente attivo sul mercato, con attenzione particolare al rafforzamento del reparto difensivo. Tra le priorità c’è l’acquisto di un vice per Yann Aurel Bisseck, giovane promessa che ha dimostrato di poter diventare un pilastro della difesa nerazzurra. Per concludere l’acquisto del vice Bisseck, Ausilio dovrà però cedere due giocatori: vediamo di chi si tratta.

Le operazioni in difesa dell’Inter

Negli ultimi giorni Beppe Marotta e Piero Ausilio sono alla ricerca di un ennesimo rinforzo indifesa per poter dare maggiori soluzioni al tecnico Inzaghi. In particolare, l’intenzione è quella di dare ulteriore lustro alla posizione di braccetto difensivo a sinistra, magari con un giocatore alla Bisseck che possa donare qualità e sicurezza.

Ragion per cui Ausilio sembra voler spingere per acquistare uno tra Renan e Perkovic. Il brasiliano dello Zenith è in prestito all’Internacional di Porto Alegre e potrebbe essere un profilo interessante per il futuro. Stesso discorso per Mauro Perkovic, classe 2003 croato della Dinamo Zagabria.

Due in uscita per finanziare l’operazione

Acquisti sì, ma tenendo d’occhio il bilancio. Per finanziare le nuove entrate, infatti Marotta vuole creare un piccolo tesoretto incoraggiando alcune cessioni. In particolare saranno due i calciatori in uscita per finanziare l’operazione (Renan o Perkovic).

Si tratta di Lucien Agoumé e Martin Satriano. Il centrocampista è destinato al Siviglia per una cifra di 5 milioni più il 50% sulla futura rivendita. Mentre l’attaccante è sempre più vicino al Brest. L’operazione porterà nelle casse dell’Inter una cifra vicina ai 6 milioni di euro.