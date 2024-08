Altro campione d’Italia in provincia: Marotta finalmente se ne disfa | Le cifre ufficiali dell’affare

L’Inter continua il processo di vendita di esuberi, ufficiale il trasferimento di un altro campione d’Italia che resta comunque in Serie A

Il piano dell’Inter è molto chiaro. Servono un difensore e un attaccante e i profili sono stati individuati ma non ci sono ancora le risorse economiche necessarie per chiudere le due operazioni. Per questo motivo Beppe Marotta sta ultimando la cessione a titolo definitivo di alcuni giocatori che non rientrano nei piani tecnici di mister Simone Inzaghi.

Il primo è Martin Satriano che ritorna al Brest, terzo classificato dell’ultima Ligue 1 e che parteciperà alla prossima Champions League. La punta uruguaiana farà ancora parte dell’organico dei francesi che si sono assicurati le sue prestazioni per sei milioni.

Operazione simile che sta per essere ultimata con il Siviglia per Lucien Agoumé. Il centrocampista classe 2002 ha già giocato in Andalusia e i nerazzurri manterranno l’incasso del 50% della futura rivendita, con la speranza che possa maturare ed esplodere in Liga.

La scelta della dirigenza è stata quella di finanziare in questo modo il mercato, senza dover ricorrere a nessun tipo di sacrificio in uscita, come è avvenuto nelle scorse estati con la partenza di diversi big della rosa.

Ha vinto lo Scudetto con l’Inter e ora si trasferisce in provincia, le cifre dell’operazione

Ha giocato nell’Inter lo scorso anno Emil Audero. Tornato alla Sampdoria dopo la fine del prestito, ha firmato per il Como, tornando così in Serie A. Si giocherà un posto da titolare con Pepe Reina.

Il classe si trasferisce in Lombardia per 2 milioni di euro. Nella trattativa sono state inserite ben tre contropartite tecniche come Simone Ghidotti, Nikolas Ioannou e Alessandro Bellemo, che compiono il percorso inverso.

Il Como è molto ambizioso, ingaggiati giocatori di alto livello per salvarsi

Il Como sta compiendo una campagna acquisti di grande livello, potendo disporre di una delle proprietà con le maggiori risorse finanziarie a livello mondiale. Convinto l’ex campione del Mondo e Real Madrid Varane che da svincolato rinforza il reparto arretrato dei lagunari.

Importanti gli innesti anche di Moreno e di Andrea Belotti in attacco. Cesc Fabregas non si pone limiti e spera di chiudere in fretta la pratica salvezza, togliendosi qualche soddisfazione in più. La lotta per evitare la retrocessione si prospetta ancora più avvincente, con molte compagine che si sono rinforzate e con il livello medio che si appresta ad essere superiore.