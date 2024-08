Blitz di Gasperini: ‘Vieni a Bergamo, ti cambio la carriera’ | Intercettato l’obiettivo per la difesa dell’Inter

L’allenatore dell’Atalanta tenta il blitz per il calciatore. Si prova ad intercettare l’obiettivo per la difesa dell’Inter.

Continua il periodo pre stagionale delle squadre italiane di Serie A. L’attesa è tanta ma, mentre i calciatori si riuniscono per i ritiri estivi, gli uomini di mercato delle società si sono messi al lavoro per migliorare le rose e cercare di fare uno step in avanti.

È il caso dell’Atalanta, reduce da una stagione meravigliosa coronata da un quarto posto in classifica, la qualificazione in Champions e, ovviamente, dalla vittoria dell’Europa League. Ma l’Atalanta vuole entrare definitivamente tra le grandi e ora fa sul serio anche sul calciomercato.

Dopo aver acquistato Zaniolo per la trequarti, il ds dell’Atalanta Tony D’Amico, vuole portare a Gasperini un nuovo rinforzo. Nelle ultime ore potrebbe infatti concretizzarsi un blitz per intercettare un obiettivo che è anche dell’Inter.

L’Atalanta sull’obiettivo dell’Inter

I Bergamaschi sono sempre più vicini a mettere a segno un colpo in prospettiva piuttosto interessante. L’unico ostacolo sembra però essere una concorrenza importante: quella dell’Inter di Beppe Marotta.

Entrambe le squadre, infatti, sono alla ricerca di un centrale difensivo di piede sinistro che possa rinfoltire la rosa e aumentare le qualità nel reparto. Il candidato è Mauro Perkovic, difensore classe 2003 di proprietà della Dinamo Zagabria. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter avrebbe visto nel difensore l’uomo migliore per sostituire l’infortunato Buchanan, ma deve fare i conti con l’Atalanta.

I numeri di Perkovic

Perkovic inizia la sua carriera nel Pula, per poi proseguire nell’NK Istra, esordendo poi nel massimo campionato croato nel gennaio del 2021 e raccogliendo ben 50 presenze e 3 gol. Si trasferisce poi alla Dinamo Zagabria nel febbraio del 2023, collezionando 41 partite tra campionato e coppe europee.

Perkovic può contare inoltre su 7 presenze in Conference League, in cui ha segnato anche 3 reti. Punto di riferimento della propria Nazionale Under 19 e Under 21, Perkovic ha disputato anche un Europeo di categoria lo scorso anno. Si attendono dunque sviluppi importanti che chiariranno quale sarà il futuro del calciatore croato e la sua destinazione. Ad ogni modo, sembra che la maglia che indosserà l’anno prossimo sarà in ogni caso nerazzurra.