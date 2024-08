No, a queste condizioni non se ne parla | Strada sbarrata per Marotta: operazione fallita sul nascere

Nulla di fatto per l’operazione di mercato. Fallito il colpo dell’Inter dopo la strada sbarrata per Marotta.

La prossima stagione sarà cruciale per l’Inter, che punta a coronare il sogno Champions League. Con un gruppo di campioni come Lautaro Martinez, Nicolò Barella e l’ultimo arrivato Marcus Thuram, la squadra nerazzurra ha tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli.

L’obiettivo è chiaro: confermarsi Campioni d’Italia, vincere la Coppa Italia e puntare al Triplete con la Champions League. Ma gli impegni sono tanti e la prossima stagione sarà particolarmente impegnativa anche per la corazzata nerazzurra.

I dirigenti nerazzurri sono quindi al lavoro per potenziare ulteriormente la rosa. Tuttavia, non tutto sta andando secondo i piani. Una potenziale operazione di mercato, infatti, si sta rivelando più complicata del previsto. C’è infatti una strada sbarrata per Marotta, un ostacolo che potrebbe compromettere il buon esito dell’affare. Ecco che cosa sta succedendo.

Difficile operazione di mercato

Da alcune settimane l’Inter sembra essere fortemente intenzionata a prendere Nathan Zeze. Secondo quanto riportato da FootMercato.net, infatti, i nerazzurri avrebbero anche presentato un’offerta concreta ai francesi del Nantes di 15 milioni di euro più bonus.

Il difensore 19enne che milita nel club francese di Ligue 1 sarebbe intenzionato a trasferirsi a Milano, ma il Nantes ha rifiutato l’offerta dell’Inter, giudicando basso l’importo presentato per il cartellino del calciatore. Un muro, quello alzato dalla società francese, che vede crollare le possibilità dell’Inter per giungere in poche ore ad un accordo totale.

Strada sbarrata per Marotta

Zeze sarebbe per l’Inter una prima scelta per rafforzare il reparto difensivo e avere anche una scelta in prospettiva. Tuttavia, quella che sembrava poter essere una trattativa fattibile, si sta spingendo oltre il dovuto, vista la strada sbarrata che il Nantes ha contrapposto a Marotta.

Più che indisponibilità a vendere il calciatore, l’ostacolo principale per l’Inter sembrerebbe essere quello della concorrenza. Sono molte le squadre che hanno puntato il calciatore 19enne, in particolare quelle inglesi. Una concorrenza che potrebbe quindi far perdere vigore ad una trattativa ormai avviata da tempo. L’Inter quindi aspetta, con Marotta che dovrà decidere se fare un’ulteriore offerta o virare su altre soluzioni.