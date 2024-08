Carboni, si ribalta tutto | Marotta ci mette la faccia e si espone: ’Rimane con noi’

La sua cessione sembrava certa ma adesso il futuro di Carboni può cambiare, Marotta si oppone e dichiara che resta in nerazzurro

Tra i giocatori protagonisti di questa sessione estiva c’è Valentin Carboni. La stellina classe 2005 sta per trasferirsi al Marsiglia grazie al volere di mister Roberto De Zerbi che stima molto il giovane e vorrebbe farlo crescere in un campionato competitivo come quello della Ligue 1, con la possibilità di disputare anche l’Europa League.

I francesi avevano avuto in rosa la scorsa stagione un altro nerazzurro come Joaquin Correa che non è stato riscattato ed ora è in cerca di una nuova sistemazione, data la volontà dell’Inter di cederlo a titolo definitivo.

La dirigenza interista sta provando a racimolare risorse economiche con la partenza di alcuni esuberi per poi cercare di ingaggiare un difensore e un attaccante, terminando in questo modo la propria campagna acquisti.

Per Carboni maggiori chance di partire titolare rispetto a quante ne avrebbe avute in nerazzurro, seppur Inzaghi chieda alla dirigenza cinque punte dato che la stagione sarà lunga e densa di gare da disputare.

Carboni sta per trasferirsi al Marsiglia ma l’Inter non vuole perderlo

Il direttore sportivo dei campioni d’Italia in carica Beppe Marotta ha confermato la chiusura della trattativa con il Marsiglia: “Stiamo parlando con il Marsiglia e concluderemo a titolo temporaneo mantenendo sempre il controllo sul giocatore“.

Un’operazione concordata con la formula del prestito con diritto di riscatto, con il club milanese che avrà la possibilità di contro-riscattare il calciatore argentino che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Monza, mettendo in luce indiscusse qualità tecniche, tanto da essere convocato dalla sua Nazionale, l’Argentina, per la Coppa America vinta dall’albiceleste negli Stati Uniti, nel ruolo di vice Messi, una sorta di investitura futura.

Le cifre dell’operazione, l’Inter può tutelarsi con una clausola

Firma e visite mediche previste a breve. Per quanto riguarda le cifre dell’operazione, il riscatto sarà fissato a 40 milioni, con l’Inter che per riaverlo in rosa dovrà versare 3-4 milioni in più.

Nel frattempo Carboni sta per rinnovare con l’Inter. Dopo aver firmato il prolungamento fino al 2028 con ingaggio da 800 mila euro prima di andare a Monza, ora il classe 2005 dovrebbe far slittare la scadenza al 2029 toccando e superando quota un milione. Un giocatore che è considerato un patrimonio per l’Inter che vuole favorire la sua crescita per averlo poi a disposizione pronto per essere protagonista assoluto.