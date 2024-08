Avevo già capito tutto: Inter, purtroppo non c’è spazio per lui | Marotta fallisce il colpo dell’estate

Nulla di fatto per quello che poteva essere una gran colpo. Il trasferimento dell’estate per l’Inter non ci sarà.

L’Inter ha scelto chi sarà il nuovo presidente dei nerazzurri. Giuseppe Marotta, ormai ex ds della squadra milanese, ha preso le redini della società e guiderà la squadra di Inzaghi ai prossimi successi.

La grande stima che tutto il mondo calcistico prova nei confronti del dirigente varesino è cresciuta negli anni soprattutto per le sue abili mosse di mercato e grandi capacità di condurre importantissime trattative.

Ma l’ultima sessione di mercato, sebbene sia stata caratterizzata da importanti operazioni come quella di Taremi, Zielinksi e Martinez, deve contare anche una grande delusione per i tifosi nerazzurri. Alla fine, infatti, un grande colpo ormai annunciato è naufragato definitivamente. Il trasferimento dell’estate per l’Inter non ci sarà.

Le parole dell’esperto

Il calciomercato estivo è una fase particolare e imprevedibile, che può stupire, deludere e anche far gioire. Lo sanno bene i tifosi dell’Inter che, nelle ultime ore, hanno preso sempre più consapevolezza riguardo il fatto che uno degli arrivi più attesi di questa sessione in realtà non ci sarà.

A dirlo è Sabatino Durante, intermediario di mercato ed esperto del settore che si è espresso sull’operazione mancata da parte di Marotta. Secondo Durante, infatti, la prima scelta per l’Inter non era Josep Martinez, ma Bento Matheus Krepski. Doveva essere lui infatti il nuovo portiere nerazzurro pronto a sostituire il numero 1 Sommer.

La trattativa naufragata

La dirigenza dell’Inter aveva fortemente punto su Bento per poter mettere al riparo il futuro dei suoi pali. Tuttavia, in Viale della Liberazione non sono arrivate buone notizie relative alla buona riuscita dell’operazione di mercato. Secondo Durante, infatti, l’Inter aveva puntato sull’estremo difensore dell’Athletico Paranaense, ma poi ha deciso di abbandonare definitivamente la trattativa.

Il brasiliano è invece andato all’Al Nassr e l’Inter è rimasta a bocca asciutta. Secondo Durante l’entourage del portiere aveva espresso la preferenza di andare in Italia o in Premier League. Tuttavia hanno giocato sul senso opposto le pretese economiche dell’Athletico Paranaense, facendo deragliare la trattativa e rendendo impossibile il trasferimento.