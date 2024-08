Lampo Inter, il club comunica il colpaccio: UFFICIALE l’approdo ad Appiano | A 33 anni porta tanta esperienza

Senza alcun preavviso l’Inter comunica il nuovo colpo di mercato: ad Appiano porterà esperienza e qualità, trofei assicurati

Il cambio di proprietà dell’Inter da Suning ad Oaktree aveva inizialmente fatto tremare i tifosi nerazzurri, impauriti che il fondo di investimenti statunitense sfruttasse il club unicamente per guadagnare profitti, ma la volontà emessa dai nuovi proprietari è stata più che esplicativa: l’obiettivo è far diventare il club sempre più importante.

Si vuole prolungare quanto più possibile il ciclo vincente iniziato anni fa in Italia ripetendo quanto di buono fatto la scorsa stagione ma la priorità va data alla Champions League, abbandonata agli ottavi nell’ultima competizione e che va riportata necessariamente a Milano.

L’ultima vittoria in campo europeo risale al 2010 con lo storico Triplete siglato da Josè Mourinho; da lì due tentativi falliti, uno nel 2020 con la finale persa di Europa League contro il Siviglia di Lopetegui, l’altro con la finale persa di Champions League nel 2023 contro il Manchester City di Guardiola.

Un traguardo complicato ma che la società prova a raggiungere sfruttando il calciomercato e migliorando la rosa con gli arrivi di Josep Martinez, Medhi Taremi e Piotr Zielinski, acquisti di qualità e quantità che rispettano le regole del bilancio, situazione che tormenta da anni i nerazzurri ma che secondo i piani si risolverà nel giro delle prossime due stagioni.

Crescere sotto tutti i punti di vista

Questi obiettivi prefissati dalla società non valgono unicamente per la squadra maschile, ma anche e soprattutto per la squadra femminile che negli ultimi anni sta facendo fatica, ma che si sta rinforzando in tutti i reparti in questa stagione per conquistare quanti più trofei possibile.

Oltre che in campo l’Inter Women è stata rivoluzionata anche in panchina con l’arrivo di Gianpiero Piovani che sostituisce Rita Guarino, sollevata dall’incarico dopo aver raggiunto nella scorsa stagione risultati deludenti come il quinto posto in classifica e i quarti di Coppa Italia.

Esperienza e qualità

Dopo l’arrivo della calciatrice islandese Cecilía Rán Rúnarsdóttir, portiere classe 2003 arrivata in in prestito dal Bayern Monaco fino al 30 giugno 2025, è stato ufficializzato un nuovo colpo. Si tratta di Elisa Bartoli, capitana dell’As Roma, con la quale ha vinta 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana.

La classe 1991, dopo aver salutata con commozione il club giallorosso sui propri canali social, ha firmata un contratto biennale con i nerazzurri, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera. A Milano troverà le due sue ex compagne di squadra Serturini e Tomaselli dove darà tutto per la sua nuova maglia con l’obiettivo di essere confermata in Nazionale in vista della prossima edizione degli Europei che si terrà in Svizzera.