Terremoto Inter, il pupillo dei tifosi finisce sul mercato | ‘Lo vuole mezza Europa’: i nerazzurri ‘bruciano’ il futuro

Tifosi delusi dalla scelta della società, l’Inter mette sul mercato il loro beniamino: su di lui i migliori club europei

La penultima partita del cerchio di amichevoli precampionato disputata dall’Inter non è stata sintomo di sicurezza ma ha data al contrario enormi campanelli d’allarme, con l’Al-Ittihad di Laurent Blanc che si è imposto sul risultato di 2-0 con doppietta di Moussa Diaby.

Seppur si tratta della prima sconfitta i segnali che emergono dal match contro la squadra della Saudi League destano preoccupazione, con la Serie A che inizia il 17 agosto e la squadra di Simone Inzaghi che sembra avere ancora tanto da mettere in ordine.

Eccezion fatta per Joaquin Correa, praticamente fuori dal progetto e sul mercato, la restante parte della squadra schierata era praticamente quella della titolare, apparsa fuori condizione e non propriamente negli schemi; solitamente non si dà tanto peso alle amichevoli, ma si deve farlo se si è a qualche giorno dall’inizio della nuova stagione.

A ciò si aggiunge l’infortunio di Stefan De Vrij, titolarissimo di Inzaghi, con l’ennesimo problema muscolare che seppur verrà valutato nei prossimi giorni, con molta probabilità non gli permetterà di scendere in campo contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris.

Disattenzioni e poca incisività

Mentre la scorsa stagione è stata il punto di forza dei nerazzurri essendo la squadra con meno gol subiti in tutto il campionato, in quella partita la difesa ha tradito ampiamente: tempi di letture e movimenti degli avversari errati hanno spianato la strada all’esterno francese che si è imposto con una doppietta.

Così come i difensori non hanno brillato, anche l’attacco non ha dato alcuna garanzia. L’occasione più pericolosa l’ha avuta l’attaccante argentino, con il difensore giallonero che ha salvato il gol sulla linea, ma per il resto l’Inter non ha creata il suo solito gioco, dimostrandosi prevedibile ed imprecisa.

Tutta Europa su di lui

A centrocampo invece la partita ha regalato un’enorme sorpresa. Si tratta di Issiaka Kamate, calciatore francese classe 2004 che milita da 4 anni nell’Inter Primavera e nel quale Inzaghi ha riposto tutta la sua fiducia lanciandolo in amichevole, ripagata da una super prestazione.

L’idea del club è quella di far crescere altrove il pupillo franco-ivoriano data l’elevata concorrenza a centrocampo, mandandolo in prestito con un’operazione simile a quella di Valentin Carboni, attualmente al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Su di lui ci sono Benfica, Anderlecht e due società di Serie A, Hellas Verona e Cagliari, dalle quali l’Inter attende offerte per decidere quale sarà il futuro migliore per il calciatore.