È il difensore perfetto per noi: aggressività, dinamismo e vizio del gol | Inzaghi non sta più nella pelle

L’allenatore dell’Inter può ritenersi soddisfatto. Si punta ad un nuovo difensore, dotato di aggressività, dinamismo e vizio del gol.

La stagione dell’Inter si aprirà sabato 17 agosto contro il Genoa per la prima partita dei nerazzurri in Serie A nella stagione 2024-25. I campioni in carica dovranno fare i conti con un Milan in cerca di rivincita e con una Juventus sempre più rinforzata.

Inoltre, sarà importante tenere d’occhio il Napoli di Conte, la Roma di De Rossi e un’Atalanta ormai abituata a stare tra le grandi. Proprio per questo, il ds Ausilio e il presidente Marotta sanno molto bene che per confermarsi e compiere lo step decisivo sarà fondamentale rinforzare la squadra e renderla ancora più competitiva.

Ecco perché a Milano si cercherà di sfruttare i restanti giorni di mercato per portare in nerazzurro forze fresche, in particolare nel reparto difensivo. L’Inter di Inzaghi ha infatti messo al centro del suo mirino un nuovo difensore dotato di aggressività, dinamismo e vizio del gol. Ecco di chi stiamo parlando.

Un nuovo nome per la difesa

L’Inter è sempre più vicina a Yarek Gasiorowski. Il braccetto di sinistra potrebbe essere un nuovo nome per poter soddisfare finalmente le richieste di mister Inzaghi e sostituire l’infortunato – a lungo termine – Buchanann. I dirigenti dell’Inter stanno infatti cercando un profilo giovane e promettente su cui puntare anche per il futuro.

Negli ultimi giorni, quindi, ha preso quota il nome di Yarek Gasiorowski. Il difensore centrale potrebbe essere il nome che metterà tutti d’accordo per quanto riguarda le preferenze espresse dall’allenatore e le esigenze del club. Il classe 2005 è sicuramente un difensore grezzo, ma che avrà la possibilità di crescere grazie all’aiuto dei difensori nerazzurri di esperienza.

Gasiorowski in arrivo?

Il difensore 19enne è diventato in poco tempo una colonna portante della difesa Under 19 della Spagna, collezionando 24 presenze e 7 gol. Si tratta di un bottino di primo livello per il difensore centrale, dotato di aggressività, dinamismo e vizio del gol.

Mancino di piede, Gasiorowski ama portarsi in avanti e arrivare anche a ridosso della metà campo avversaria. Il Valencia vorrebbe tenerlo con sé, ma l’Inter sembra voler fare sul serio. Il suo costo però è importante: circa 20 milioni di euro. Una trattativa potrebbe però iniziare già nei prossimi giorni.