Operazione chiusa per 30 milioni: calciomercato Inter, definiti gli ultimi dettagli | Annuncio da un momento all’altro

Dopo mesi di trattative, questa volta l”operazione sembra essere ormai chiusa per 30 milioni di euro. L’annuncio è questione di giorni.

Continua il calciomercato di Serie A, a meno di un mese dalla sua chiusura ufficiale. Quello di agosto è il mese decisivo per poter chiudere le ultime trattative di mercato e definire gli acquisti per la prossima stagione.

Ecco perché sembra essere arrivato il momento giusto che definirà una delle trattative più estenuanti che hanno caratterizzato il calciomercato estivo del 2024. Un obiettivo dell’Inter – tra i più ambiti e richiesti – ha infatti deciso di definire la sua situazione e accettare l’offerta arrivata nelle ultime ore.

Finalmente la trattativa si è sbloccata e tutto fa pensare che si chiuderà nelle ultime ore. L’operazione è stata chiusa per una cifra di 30 milioni di euro. Ecco di chi si tratta e quali sono tutti i dettagli della trattativa di mercato.

Il trasferimento imminente

Alla fine Albert Gudmundsson lascerà il Genoa. Il suo addio era dato ormai per scontato, ma la destinazione è stata in dubbio fino a qualche ora fa. Ma ora tutto sembra essere definito e il calciatore islandese è infatti pronto per trasferirsi alla Fiorentina. L’attaccante sembrava poter essere a un passo dall’Inter ed è stato a lungo corteggiato da Marotta e Ausilio.

Ma nelle ultime ore è arrivata l’incredibile svolta che ha dato una direzione ben precisa alla trattativa. I Viola starebbero infatti per chiudere la trattativa con l’islandese e portare a Firenze un nuovo attaccante dopo aver ufficializzato Moise Kean dalla Juventus.

Le cifre dell’affare

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina avrebbe ormai chiuso per Gudmundsson. I dirigenti viola hanno infatti trovato l’intesa dopo aver ottenuto un miglioramento dell’offerta da parte dei viola. Si era infatti partiti con un’offerta di 5 milioni di euro per il prestito oneroso e 20 milioni per il riscatto obbligatorio, fino ad arrivare a circa 7 milioni di euro con un riscatto di 19 milioni.

Nonostante a Genoa si chieda un ultimo sforzo per suggellare l’intesa, tutto fa pensare che manchi davvero pochissimo per poter arrivare ad una firma sul contratto. La Fiorentina metterà a segno un nuovo colpo che fa sognare i tifosi: Inter beffata.