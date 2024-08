‘Non puoi superare 10 milioni’: Oaktree fissa un budget di mercato da Serie B | Marotta sconvolto

Oaktree fissa il tetto massimo di un’operazione cruciale per il mercato dell’Inter a soli 10 milioni, Marotta è costretto a fare l’ennesimo miracolo

L’Inter è alla ricerca di un difensore per completare il rinforzamento della retroguardia e consegnare a mister Simone Inzaghi un sostituto di Buchanan, fuori fino al termine del 2024 a causa di un infortunio subito durante la Coppa America. La duttilità di Carlos Augusto e di Bisseck tranquillizza l’ambiente e non mette fretta per quanto riguarda la chiusura della trattativa.

Sondati diversi nomi, da Nathan Zézé del Nantes a Robert Renan, il cui cartellino è di proprietà dello Zenit San Pietroburgo ma è in prestito fino a dicembre all’Internacional fino a Mauro Perkovic della Dinamo Zagabria.

Bocciati invece i possibili innesti di Mario Hermoso e di Ricardo Rodriguez, entrambi svincolati e in cerca di una nuova sistemazione, ma di età avanzata e non futuribili. Per questo motivo l’idea di Marotta sta ricadendo nelle ultime ore su un nuovo giovane talento.

Oaktree cerca un profilo di prospettiva, con un giocatore che possa garantire una plusvalenza futura. L’identikit perfetto è quello di un giocatore dal piede sinistro e dalla duttilità tattica, schierabile sia come centrale difensivo che come esterno nel centrocampo a cinque.

10 milioni possono bastare, queste le parole di Oaktree, Marotta prova ad accontentarlo

La nuova proprietà americana ha fissato come tetto massimo dell’investimento i 10 milioni, con l’intento di ringiovanire il reparto e di inserire nello spogliatoio una risorsa che non crei problemi nel giocare un po’ di meno.

Quello del difensore è un tassello da completare per l’Inter che ha però maggiore ansia di mettere sotto contratto un nuovo attaccante, una volta piazzati in uscita uno tra Joaquin Correa e Marko Arnautovic o addirittura entrambi.

Piace il giovane centrale spagnolo ma ha una clausola superiore alla cifra stabilita

Stando a quanto riporta Tuttosport, piace molto Yarek Gasiorowski, centrale classe 2005 del Valencia, campione d’Europa in carica con la Spagna Under 19, la stessa che ha sconfitto l’Italia di Camarda in semifinale ai tempi supplementari.

Il suo procuratore è lo stesso di Josep Martinez che si è già trasferito all’Inter dal Genoa il mese scorso. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2025 ma il club di Liga ha un’opzione per un rinnovo biennale automatico, con una clausola che è vicina ai 20 milioni, quindi maggiore della cifra che Oaktree ha deciso di volere spendere.