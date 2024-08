Contratto firmato e numero di maglia scelto | UFFICIALE Inter: finalmente l’annuncio più atteso

Alla fine è arrivata la firma sul contratto tanto attesa. Scelto il numero di maglia e pubblicato l’annuncio ufficiale.

Continua senza sosta il calciomercato dell’Inter, intenzionata a rafforzare la rosa per arrivare ad obiettivi più ambiziosi e ad affermarsi tra le big d’Europa per i prossimi anni.

Il calciomercato estivo è infatti la migliore possibilità per poter concludere operazioni e trattative di altissimo livello che possa portare occasioni di crescita. Ma una società deve fare i conti anche con il proprio bilancio economico e saper gestire gli esuberi della propria rosa, facendo leva sul calciomercato in uscita.

Nelle ultime ore, infatti, è finalmente arrivata la conferma per i tifosi dell’Inter. Scelto il numero di maglia e arrivata la firma sul contratto. L’attesissimo annuncio ufficiale è stato pubblicato nelle ultime ore. Ecco di chi stiamo parlando.

Arriva l’annuncio ufficiale per l’Inter

Era nell’aria ormai da giorni, alla fine è arrivata la conferma dell’accordo con l’Inter. Valentin Carboni lascia infatti i nerazzurri e approda all’Olympique Marsiglia. Mancava solamente l’annuncio ufficiale e ora è arrivato. Il talento argentino classe 2005 approderà in Francia e giocherà per mister De Zerbi nella prossima stagione.

Entrambe le società hanno diramato il proprio annuncio ufficiale per rendere pubblico l’accordo e comunicare i dettagli del trasferimento. “L’FC Internazionale Milano – si legge sul sito ufficiale dell’Inter – comunica la cessione di Valentin Carboni al Marsiglia. Il calciatore argentino classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione”.

L’annuncio del Marsiglia

In contemporanea con quello dell’Inter, è arrivato anche l’annuncio del Marsiglia. Sul proprio sito ufficiale la società a confermato l’acquisto di Valentin Carboni. “Il 19enne centrocampista ha firmato un prestito con opzione di riscatto – si legge nel comunicato – con il club olimpico dopo il successo della visita medica.”

Il giovane classe 2005 è approdato in Italia per giocare con la maglia del Catania Fc, prima di essere acquistato dall’Inter. Si tratta di un centrocampista mancino di grande abilità tecnica, leader della Primavera dell’Inter durante la vittoria del campionato U19. Il calciatore argentino ha deciso che il suo numero di maglia sarà il 7 e percepirà un contratto da 1,6 milioni di euro. L’Inter riceverà 1 milioni di euro per il prestito e 36 in caso di riscatto, mentre la cifra del controriscatto è di 40 milioni.