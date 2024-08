Ma quale Koopmeiners, io voglio lui | Marotta stravolge il mercato dell’Inter: pronti 25 milioni per rivoluzionare il centrocampo

Il presidente dei nerazzurri è pronto a stravolgere tutti i suoi piani di mercato. Basta parametri zero: ora si punta al top di gamma.

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta vuole regalare un altro campionato straordinario ai sostenitori nerazzurri. Dopo l’annata trionfale terminata con la vittoria dello scudetto da parte dei ragazzi di Simone Inzaghi, c’è chi nutre grande fiducia nel prossimo campionato, che partirà tra pochi giorni, anche grazie ai nuovi acquisti che sono arrivati alla Pinetina.

Piotr Zieliński, Josip Martinez e soprattutto l’attaccante iraniano Mehdi Taremi hanno dimostrato sin da subito di essere degni di indossare la casacca dell’Inter. Come se non bastasse, sarebbe lecito dire che il forte bomber ex Porto ha dimostrato sin da subito di poter essere una spina nel fianco del francese Marcus Thuram.

Quest’ultimo, infatti, nonostante sia quasi certo del posto da titolare al fianco di Lautaro Martínez, sa bene che Taremi non è uno che di certo si accontenta di essere impiegato col contagocce nel turn-over.

Il bomber, però, è reduce da un lieve infortunio durante le prime uscite stagionali amichevoli della squadra. Ciò quindi comporterà la sua assenza quasi certa nel primo match di campionato dei nerazzurri.

Le strategie di mercato

Il tecnico piacentino, però, può esultare perché sa che soprattutto in quella zona del campo si sente particolarmente coperto anche se Marko Arnautović e Correa sembrano essere destinati a lasciare quanto prima Milano e a cercare altre soluzioni.

C’è ancora da guardare con dettaglio al centrocampo. In questa zona del campo, infatti, c’è chi immagina che la squadra possa interessarsi al talento olandese dell’Atalanta Teun Koopmeiners. In realtà, però, le pretese dei bergamaschi sono piuttosto alte: 60 milioni di euro.

Chiesa sempre più vicino

Al momento, una delle società più accreditate ad acquisire il cartellino del calciatore sembra essere la Juventus di Cristiano Giuntoli. Beppe Marotta, però, non vuole lasciare nulla di intentato ed è per questo che sembrerebbe essere pronto a sferrare un colpo del tutto inaspettato. A tal proposito andrebbe detto che le fortune dei nerazzurri si potrebbero concretizzare ancora di più proprio se Koopmeiners lasciasse Bergamo per trasferirsi a Torino.

Il motivo di tale intreccio sarebbe da ricondurre al fatto che in quel caso Federico Chiesa, con scadenza di contratto nel 2025, potrebbe lasciare i colori bianconeri per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Solo a quel punto, con un altro piccolo sconto, lo zampino vincente di Marotta porterebbe con un anno di anticipo Chiesa a vestire i colori dell’Inter.