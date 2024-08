‘Segna più di Lautaro’: Inter, altro che riserva | Il sostituto di Arnautovic insidia il Capitano

La punta si propone con una valanga di gol. Il sostituto di Arnautovic potrebbe essere tutto fuorché una riserva.

La scorsa stagione dell’Inter è stata estremamente positiva sotto diversi punti di vista. Oltre alla conquista dello Scudetto, i nerazzurri hanno avuto un’ulteriore conferma di poter contare su uno degli attaccanti attualmente più forti al mondo.

Lautaro Martinez ha dato infatti prova di essere un centravanti su cui poter contare, riuscendo a risultare determinante anche con la sua nazionale dell’Argentina. Ma ora l’Inter è alla ricerca di qualcuno che possa farsi trovare pronto nello stesso ruolo in caso di bisogno e avrebbe adocchiato un profilo interessante.

Da giorni, infatti, si parla di un possibile sostituto del partente Marko Arnautovic per il reparto offensivo. Ma l’identikit del calciatore appare tutt’altro che quello di una riserva. In futuro potrebbe addirittura fare più gol di Lautaro. Ecco di chi si tratta.

Una riserva prolifica

L’Inter è ancora alla ricerca di un bomber su cui puntare per poter affiancare – e sostituire – Lautaro Martinez quando serve farlo rifiatare. Mentre si attende di piazzare sia Correa che Arnautovic (il club avrebbe chiesto al calciatore austriaco di trovarsi un’altra squadra) l’Inter è intenzionata a piazzare il colpaccio.

Da giorni si è aperta la pista Karim Konaté. L’attaccante ivoriano del Salisburgo potrebbe essere il profilo ideale per i nerazzurri. Il centravanti sarebbe infatti un’ottimo sostituto del partente Arnautovic e rappresenterebbe una valida alternativa a Lautaro Martinez in caso di necessità.

Idea Konaté

Il calciatore ivoriano classe 2004 risulta essere uno degli attaccanti con le maggiori prospettive del mercato europeo. Il centravanti potrebbe infatti garantire un numero di gol estremamente interessanti, permettendo all’attaccante argentino di riposarsi quando lo richiede il mister.

I suoi numeri parlano chiaro e fanno intravedere la possibilità futura che Konaté possa essere tutt’altro che una riserva. Con la maglia del Salisburgo, infatti, il centravanti ivoriano ha messo a segno ben 28 gol in solle 49 presenze. Una media che può essere paragonabile a quella dell’attaccante argentino dell’Inter. Attualmente è ai box per un infortunio al ginocchio, ma questo potrebbe giocare a favore dei nerazzurri, in cerca di un’occasione per portare a casa l’ivoriano ad un prezzo più basso.