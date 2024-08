Mkhitaryan, offerta irrinunciabile e addio a sorpresa | Vogliono ricoprirlo d’oro: allarme rosso a centrocampo

Il centrocampista nerazzurro è finito nel mirino di un campionato sempre più ambito. Addio a sorpresa?

Potrebbe essere un finale di calciomercato con alcune sorprese per l’Inter di Beppe Marotta. Come spesso accade, infatti, l’ultimo mese di trattative estive può essere quello più intenso e decisivo, soprattutto per quanto riguarda i colpi di scena.

È questo infatti il periodo in cui le società calcistiche si concentrano per portare a termine gli ultimi obiettivi di calciomercato. Ma negli ultimi giorni di agosto possono esserci anche dei colpi di scena in grado di sconvolgere del tutto le strategie di mercato delle società.

Protagonista di un trasferimento inaspettato potrebbe essere lo stesso Mkhitaryan, centrocampista armeno di proprietà dell’Inter. Nelle ultime ore di mercato, infatti, potrebbe arrivare un’offerta irrinunciabile che sancirà un addio a sorpresa.

Mkhitaryan lascia?

Da tempo si discute su quello che potrebbe essere il futuro di Mkhitaryan. Il calciatore armeno ha 35 anni e sta iniziando l’ultima fase della sua carriera. L’Inter ha un contratto valido fino al 2026 e l’intenzione è quella di portare il calciatore alla naturale scadenza dell’accordo.

Tuttavia non sono esclusi colpi di scena, soprattutto durante gli ultimi giorni di mercato che, come spesso accade, può regalare arrivi o cessioni totalmente inaspettate. Tra questi potrebbe esserci un inatteso addio da parte di Mkhitaryan. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il centrocampista armeno potrebbe essere richiesto in Medio Oriente.

Sirene Arabe per Mkhitaryan?

Lo scorso anno è stato senza dubbio il momentum del campionato arabo. Gli eccezionali colpi di mercato hanno fatto scalpore in tutto il mondo, ma potrebbe non essere finita. Anche Henrikh Mkhitaryan, infatti, potrebbe essere finito nel mirino dell’Arabia Saudita, sempre alla ricerca di giocatori talentuosi, anche se a fine carriera.

Tuttavia, nonostante l’interesse per il calciatore, il centrocampista 35enne dell’Inter ha sempre dichiarato di voler rispettare il suo contratto con i nerazzurri fino al 2026. Non è escluso però una possibile scelta dell’ultimo minuto da parte del giocatore che, visto il suo ruolo nell’Inter sempre più ridimensionato, potrebbe scegliere di optare per eventuali offerte in arrivo dalla Saaudi League. Le prossime ore saranno quindi decisive.