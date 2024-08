Sei stato bravissimo ma per te non c’è posto | Doccia gelata per il top player interista: valigie pronte e addio imminente

Dopo un’attenta osservazione, Inzaghi ha preso la sua decisione. Arriva la doccia gelata per il top player dell’Inter.

L’Inter è ormai lanciatissima verso la nuova stagione con l’ambizione di confermarsi nuovamente al primo posto nella Serie A e di tornare a giocarsi una finale di Champions League.

Dopo una stagione ricca di successi e soddisfazioni, i dirigenti nerazzurri sono determinati a mantenere il livello competitivo della squadra ai massimi livelli. L’obiettivo è chiaro: dominare il campionato italiano e fare una lunga strada in Europa.

I nerazzurri si sono mossi bene sul mercato per raggiungere questi ambiziosi traguardi, rafforzando la rosa con acquisti mirati e di qualità. Tuttavia, nonostante i colpi in entrata, gli uomini di mercato dell’Inter sono pronti a dire addio al top player interista, una decisione che potrebbe sorprendere i tifosi. Ecco di chi si tratta.

Addio al top player

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Issiaka Kamate sarebbe in uscita dall’Inter. Nelle ultime ore infatti l’Anderlecht sembra voler fare sul serio per il talento dell’Inter e avrebbe già presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell’Inter.

Il calciatore francese della Primavera nerazzurra era arrivato a Milano con altissime aspettative, soprattutto per quanto riguarda il futuro della squadra. Tuttavia, ad oggi sembra poter essere in uscita anche viste le offerte interessanti che stanno arrivando alla corte di Inzaghi e Marotta.

Possibile un prestito

Il club belga si è infatti fatto avanti per poter avere il calciatore francese in prima squadra. L’intenzione però sembra essere quella di proporre un’offerta di prestito ai dirigenti dell’Inter. L’Anderlecht è seriamente interessata all’attaccante esterno nerazzurro e vorrebbe averlo per la prossima stagione.

L’idea è quindi quella di chiedere il calciatore di origini ivoriane in prestito per il prossimo anno, con la possibilità di avere una clausola per il riscatto. L’Inter potrebbe però aver la possibilità di un controriscatto in caso di volontà di riavere indietro il talento francese. Su Issiaka Kamate il mercato sembra essere però molto vivo. Oltre all’Anderlecht c’è infatti il Mirandés e nelle ultime ore sembra essersi fatta avanti anche il Verona.