‘Grazie a lui si vince tutto’: Ausilio non sbaglia un tiro | Messo a segno il colpo dell’anno: difesa sistemata a vita

L’Inter è ancora una volta inarrestabile: questa volta il colpo è straordinario. Contratto importante e retroguardia arricchita ancor di più.

L’Inter che sta nascendo nelle ultime settimane sembra essere ancora più forte della squadra che lo scorso anno ha strabiliato tutti vincendo la Scudetto. Simone Inzaghi, infatti, sa bene che avrà una carrozzeria di tutto rispetto con ottimi cavalli da corsa.

Tra questi vanno menzionati i nuovi acquisti come il portiere spagnolo Josip Martinez, destinato ad essere il secondo pro tempore fino a quando poi Yann Sommer non lascerà i pali nelle sue mani. Piotr Zieliński e Mehdi Taremi, dal canto loro, sono invece le due sorprese che durante le amichevoli estive hanno dimostrato sin da subito di avere la stoffa giusta per imporsi e dimostrare di non essere solo calciatori giunti a Milano per fare il turn-over.

Soprattutto l’ex centravanti del Porto, ha dimostrato di avere un forte senso del goal al punto da mettere Marcus Thuram col fiato sul collo in quanto sa di avere una gatta da pelare non da poco con l’arrivo dell’iraniano.

Chi è certo del posto da titolare e sicuramente Lautaro Martínez, il centravanti argentino fresco di rinnovo che sembra essere destinato a costruire una carriera ancor più importante gioiosa proprio con i colori nerazzurri. I tifosi quest’anno oltre ad attendere un altro successo in campionato, sperano che possa ripetersi quel triplete giunto nel 2010 quando alla guida tecnica vi era José Mourinho.

Problemi risolti

I presupposti ci sono tutti, i rinforzi sono arrivati e continuano ad arrivare per rinvigorire la squadra e il tecnico è il più vincente nella storia dell’Inter. Simone Inzaghi, nonostante abbia su di sé l’importante ruolo di allenatore vincente e determinato, sa bene che però bisogna fare di tutto affinché si possa trovare una quadra giusta per vincere importanti e nuovi trofei.

Da questo punto di vista sarebbe comunque opportuno parlare anche di quello che potrebbe essere lo scenario del tutto inaspettato che potrebbe venir fuori da un momento all’altro. In realtà, sappiamo bene che l’Inter sta cercando a più non posso un difensore per rinvigorire sempre di più la retroguardia e dare quella certezza maggiore alla difesa proprio per colmare sempre di più il gap difensivo delle ultime stagioni.

Dumfries rinnova

In realtà, sembra che un vero e proprio nuovo acquisto non sia ancora arrivato ma una vecchia conoscenza che sembrava essere destinata alla partenza imminente, ha da poco raggiunto un accordo di rinnovo di contratto, come riportato dal canale YouTube Iotifointer.it con Fabrizio Biasin. Stiamo parlando del forte terzino olandese Denzel Dumfries che, in passato era stato accostato a diverse squadre di Premier League e Bundesliga ma ora più che mai sembra essere diventato imprescindibile nello scacchiere di Simone Inzaghi.

La sua velocità, il suo modo di adattarsi in campo e la sua spinta offensiva ne fanno un giocatore veramente completo. Considerando anche l’infortunio del terzino canadese Buchanan durante l’ultima Copa America, mantenere intatta la fascia soprattutto anche in seguito alla fine del contratto di Juan Cuadrado, sembra essere la soluzione giusta per un discorso discorso di continuità in ottica nerazzurra.